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Песков назвал нормальной практикой дискуссию по «плану Белоусова»
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Песков назвал нормальной практикой дискуссию по «плану Белоусова»
«План Белоусова», 13:17
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Песков назвал нормальной практикой дискуссию по «плану Белоусова»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение глав компаний, которые фигурируют в «списке Белоусова», логично и является нормальной практикой, сообщает «РИА Новости».

«Это нормально, это же диалог, это обсуждение вопроса», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, пока никаких решений по этому вопросу не принималось. «Решено проработать этот вопрос, и, конечно, прорабатывать вопрос без диалога с компаниями было бы нелогично», — считает Песков.

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Накануне Песков заявил, что у Кремля пока нет окончательного решения по предложению помощника президента России Андрея Белоусова. На минувшей неделе стало известно, что он предложил изъять 513,7 млрд руб. у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» в качестве сверхдоходов за 2017 год.

В своем письме Владимиру Путину Белоусов отметил, что в прошлом году благодаря рыночной конъюнктуре металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать более 1,5 трлн руб. прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации, а налоговая нагрузка в этих отраслях была ниже, чем в нефтегазовой, — 7 против 28%. Он предложил изымать «сверхдоходы» у металлургов и химиков «с учетом санкционных ограничений, а также необходимости сохранения инвестиционных возможностей».

Теги: Дмитрий Песков , Андрей Белоусов , Металлургические компании , нефтяные сверхдоходы , нефтехимические предприятия ...
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