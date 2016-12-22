Акции Tesla упали после сообщений о расследовании из-за твита Маска

Акции Tesla упали по итогам торгов более чем на 2,57% на фоне сообщений The Wall Street Journal об активизации расследования в отношении компании. Об этом свидетельствуют данные NASDAQ.

К 16:00 мск бумаги компании стоили $338,69 за акцию. Позднее акции выросли в цене: по данным на 18:40 мск, цена бумаги составляла $341,005.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит углубленное расследование в отношении Tesla Inc. из-за заявлений главы компании Илона Маска о планах выкупа акций компании. По данным издания, комиссия рассылает запросы всем директорам Tesla. Какие именно данные интересуют регулятор — неизвестно.

7 августа Маск опубликовал в Twitter сообщение, в котором заявил о готовности выкупить акции у инвесторов по цене $420 за акцию. После этого группа акционеров компании подала иск против бизнесмена, мотивируя это тем, что они понесли потери от опубликованной основателем компании недостоверной информации. Комиссия по ценным бумагам заинтересовалась, почему Маск сообщил об этом не в официальном документе, который по правилам подается в комиссию.

По словам Маска, перевод компании из публичной в частную обеспечит меньшее колебание цены ее акций. Он пояснил, что из-за того что Tesla является публичной компанией, ее стоимость подвержена колебаниям, и это подталкивает компанию к квартальному циклу заработков.