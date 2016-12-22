Регулятор начал проверку после твита Маска о выводе Tesla с биржи

Власти заинтересовались твитом Илона Маска, в котором бизнесмен рассказал о возможности вывода Tesla с биржи при цене $420 за акцию. Регулятор заподозрил его в нарушении закона о защите прав инвесторов

Илон Маск (Фото: Marcio Jose Sanchez / AP)

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяет одно из последних сообщений основателя Tesla Motors Илона Маска в Twitter, где тот рассказал, что рассматривает возможность вывода компании с биржи при цене $420 за одну ценную бумагу, а также ее перевода в формат частной (непубличной). Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ходом дела источники.

По данным издания, регулятор заинтересовался, почему глава компании выступил с таким заявлением не в официальном документе, который согласно правилам передается в комиссию, а в своем Twitter. Помимо этого ведомство планирует проверить заявление Маска на соответствие действительности, а именно достаточно ли у него средств для осуществления операций по выкупу акций. Если регулятор найдет несоответствия, то твит бизнесмена будет противоречить закону о защите прав инвесторов.

Инвесторы электромобилестроительной компании пока еще обсуждают заявление ее исполнительного директора: некоторые считают, что Маск недооценивает Tesla Motors. Один из крупнейших акционеров Tesla шотландец Джеймс Андерсон (его доля в капитале составляет порядка $4 млрд) в разговоре с The Times заявил, что реальная стоимость акции «намного выше, чем $420».

Твит, о котором идет речь, Маск опубликовал в своем микроблоге в минувший вторник, 7 августа: «Думаю о выводе Tesla с биржи при $420 [за акцию]. Финансирование обеспечено». Отвечая на сообщения других пользователей, он отметил, что такая мера избавила бы компанию от многих проблем, не уточнив, от каких именно. Маск также добавил, что разослал письмо всем акционерам Tesla и позже расскажет о результатах, к которому они придут всем коллективом.

Позже бизнесмен пояснил, что перевод компании из публичной в частную обеспечит цене ее акций меньшие колебания. По словам Маска, такая ситуация подталкивает Tesla к квартальному циклу заработков, из-за чего многие решения принимаются без расчета на долгосрочную перспективу.

На фоне заявлений Маска ценные бумаги Tesla Motors в ходе торгов 7 августа взлетели на 11%. Второй большой скачок произошел на следующий день. В настоящее время акции Tesla торгуются по $369,5 за одну ценную бумагу. Рыночная капитализация компании составляет $62,9 млрд.