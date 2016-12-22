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Решение по просьбам помиловать Сенцова принимали власти Ямала
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Решение по просьбам помиловать Сенцова принимали власти Ямала
Голодовка Сенцова, 17:18
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Решение по просьбам помиловать Сенцова принимали власти Ямала

В комиссию по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа поступали прошения о помиловании режиссера Олега Сенцова. Эту информацию подтвердил РБК пресс-секретарь губернатора ЯНАО Илья Дерюшев.

Прошения, написанные матерью Сенцова и архиепископом украинской православной церкви Климентом, были переданы туда из администрации президента России. Тем не менее, обращения не были рассмотрены. Причиной для этого Дерюшев назвал указ президента от 28 декабря 2001 года № 1500, согласно которому ходатайствовать о помиловании может только сам осужденный.

«На сегодняшний день никаких документов или просьб от него (Сенцова) не поступало», — добавил Дерюшев.

Песков ответил на сообщения об отказе Кремля помиловать Сенцова
Политика

Ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ об отказе Кремля помиловать Сенцова, заявил, что употребление фразы «Кремль отказал в помиловании» некорректно с юридической точки зрения, так как просьбы о помиловании со стороны режиссера не было.

В середине июля стало известно, что мать Сенцова, осужденного по обвинению в терроризме, обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына. Как передавал украинский телеканал Hromadske, управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан в ответ на ее просьбу сообщило, что процедура начинается с личного письменного обращения заключенного к президенту. С просьбой о помиловании Сенцова также выступали деятели культуры. Однако сам Сенцов отказался просить Путина о помиловании.

В августе 2015 года украинский режиссер был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. В мае он объявил голодовку, потребовав освободить более 60 граждан Украины, удерживаемых в России, по его мнению, по политическим мотивам​.

Теги: Олег Сенцов , помилование , Ямал
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