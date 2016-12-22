Россия выдала все разрешения на строительство части «Северного потока-2»

​Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», получила разрешение на прокладку российской части трубопровода от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Действие разрешения распространяется на участок газопровода длиной около 114 километров, проходящий по дну российского территориального моря. Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время», — говорится в сообщении компании.

Ранее разрешение на строительство «Северного потока-2» в России выдало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом все необходимые разрешения на строительство газопровода на территории России получены.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет через Балтийское море в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность после завершения строительства будет более 1,2 тыс. км. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​

Половину стоимости проекта будут финансировать пять европейских нефтегазовых компаний — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Строительство второй нитки «Северного потока» позволит России поставлять газ европейским потребителям, минуя территорию Польши и Украины.

Помимо России, в настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции.

Процесс получения разрешения в Дании не завершен, компания сообщала, что отправила на согласование в Копенгаген альтернативный маршрут трубопровода.