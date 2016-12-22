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В «Нафтогазе Украины» рассказали о способах остановить «Северный поток-2»
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В «Нафтогазе Украины» рассказали о способах остановить «Северный поток-2»
Экономика, 15:49
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В «Нафтогазе Украины» рассказали о способах остановить «Северный поток-2»
По словам коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко, в «Нафтогазе» надеются на стойкость Дании, принятие конгрессом США закона о новых санкциях и изменение позиции Германии
Бетонирование труб для газопровода «Северный поток — 2» (Фото: Norbert Fellechner / Imago / ТАСС)

Строительство газопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется доставлять в Европу в обход Украины, еще можно остановить, заявил агентству Deutsche Welle коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По его словам, серьезной помехой для «Газпрома» может стать позиция Дании, власти которой пока не дали разрешения на прокладку газопровода через территориальные воды и исключительную экономическую зону страны. По существующему плану «Северный поток-2» должен пройти через них на протяжении 139 км, обходя с юга датский остров Борнхольм. ​Однако отказ датских властей не станет концом проекта — в случае необходимости газопровод можно будет отвернуть к северу, обойдя Борнхольм с другой стороны и не задев территориальные воды Дании. В мае 2018 года представитель компании Nord Stream 2 AG говорил датской газете Jyllands-Postens, что это удлинит маршрут «Северного потока-2» всего на 50 км.

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Поэтому основные надежды Витренко связывает с изменением позиции Германии, власти которой, по его словам, должны понять, что ввод в строй нового газопровода приведет к прекращению транзита российского газа через Украину, против чего выступала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Если быть последовательным, то немецкая сторона в такой ситуации должна сказать: мы заявляли публично, что должно быть найдено решение относительно украинского транзита. Оно не найдено. До тех пор, пока оно не будет найдено, соответственно, мы против «Северного потока-2». У нас есть такая надежда», — сказал Витренко.

Коммерческий директор «Нафтогаза» отметил также, что позиция Германии уже меняется, так как немецкие политики начинают понимать реальную опасность «Северного потока-2» для Германии и вообще всей Европы.​

​Особые надежды Витренко возлагает на вмешательство США, где, по его словам, «Северный поток-2» оценивают как политически мотивированный проект, нацеленный на разделение и уничтожение Евросоюза.

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«Далее просто вопрос того, когда это будет транслировано в какие-то действия. Плюс мы также видим инициативу конгресса США, которая нацелена на то, что должны быть введены автоматические санкции против «Северного потока-2». На это также есть надежда с нашей стороны», — пояснил Витренко.

Возможным вариантом обеспечения поставок российского газа через Украину после завершения строительства «Северного потока-2» Витренко назвал вхождение европейских компаний в капитал консорциума, созданного для управления газотранспортной системой Украины. В этом случае европейцы, по словам Витренко, сами пострадают финансово в случае отказа «Газпрома» продолжать транзит через Украину. «Это стало бы своеобразной гарантией», — добавил коммерческий директор украинской компании.

Потери Украины в случае полного прекращения транзита российского газа в Европу Витренко оценил в $3 млрд в год, что составляет примерно 3% от ВВП страны. Ранее в ту же сумму оценивал возможные потери и президент Украины Петр Порошенко, заявивший, что весь смысл строительства «Северного потока-2» состоит в том, чтобы лишить Украину этих $3 млрд, оставив ее без средств на укрепление своей обороноспособности.

«$3 млрд — это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно, для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы оставить Украину без денег на финансирование нашей обороны», — заявил Порошенко в июне 2018 года.

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Вопросы строительства «Северного потока-2» и транзита газа через Украину обсуждались на саммите президентов России и США в Хельсинки. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия готова и дальше поставлять газ в Европу через территорию Украины.

«Господин президент [США Дональд Трамп] высказывал озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал тогда Путин.

Тем не менее Трамп продолжил критиковать проект строительства «Северного потока-2», а Госдепартамент США предупредил инвесторов проекта о возможности введения против них санкций. 18 июля сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо внес в конгресс США законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода «Северный поток-2». По словам сенатора, санкции против газопровода позволят странам НАТО избежать политических манипуляций и принуждения со стороны России.

Газопровод «Северный поток-2», протяженностью около 1200 км, должен пройти по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда, обеспечив поставку в Европу 55 млрд куб. м газа в год. По плану газопровод должен быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Нафтогаз Украины» , «Северный поток-2»
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