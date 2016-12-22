Оператор Nord Stream 2 предложил альтернативный маршрут трубы в Дании

Компания отправила на согласование в Копенгаген альтернативный маршрут трубопровода «Северного потока — 2» в Дании. Эта страна пока еще не согласовала прокладку газопровода через свои территориальные воды

Трубы ​Nord Stream 2 (Фото: Stefan Sauer / dpa / AP)

Компания Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», подала заявку на альтернативный маршрут прокладки трубы в Дании. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Nord Stream 2.

Документ с новыми предложениями по маршруту газопровода компания направила в Датское энергетическое агентство. Ведомство получило заявку 10 августа и приступило к ее рассмотрению, говорится на сайте агентства.

Альтернативный маршрут длиной 175 км проходит к северо-западу от острова Борнхольм в Балтийском море через исключительную экономическую зону Дании, а не территориальные воды, как в изначальном проекте. Новый вариант трубопровода на 36 км длиннее, чем в основном проекте. При этом оператор подчеркивает, что новой заявкой не отменяет свой запрос на более предпочтительный вариант маршрута, который запрашивался у властей Дании в апреле 2017 года.

Представитель Nord Stream 2 в Дании Маркела Дедопоулос в разговоре с «РИА Новости» отметила, что рассмотрение заявки на альтернативный маршрут газопровода может занять до года. Она подчеркнула, что новый маршрут потребует дополнительных затрат, но участники проекта готовы поддержать такое решение.

На сегодняшний день Nord Stream 2 AG получила национальные разрешения во всех юрисдикциях, через которые по проекту будет проходить будущий газопровод (в России, Германии, Финляндии, Швеции), кроме Дании. Власти этой страны рассматривают заявку оператора «Северного потока — 2» с апреля этого года. В конце июня датский премьер-министр Люкке Расмуссен предложил вынести обсуждение строительства «Северного потока-2» на общеевропейский уровень «с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива». Он подчеркивал, что сама Дания не может решить этот вопрос.

На прошлой неделе член совета управляющих австрийской компанией OMV Манфред Ляйтнер сообщил, что Nord Stream 2 AG разработала альтернативный маршрут трубопровода, для которого не потребуется разрешение Дании. Стоимость проекта при этом останется прежней.

Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Мощность нового объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​