ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,37 66,13 EUR Нал. 77,19 75,89 USD Бирж. 66,72 +0,07 EUR Бирж. 76,54 -0,41 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6366,60 +43,47 IMOEX 2299,79 -0,42% RTSI 1085,80 -1,05% Brent 72,18 +0,01% DJIA 25509,23 -0,29% Nasdaq 7891,78 +0,04%
Оператор Nord Stream 2 предложил альтернативный маршрут трубы в Дании
Лента новостей
Почему подешевела IOTA. Член совета директоров проекта подал в отставку 13:23, Крипто Худайнатов попросил льготы для Хабаровского НПЗ на 50 млрд руб. 13:19, Бизнес Путин и четыре президента после 20 лет подготовки разделят Каспий 13:15, Политика ЦБ объяснил волатильность курса рубля 13:10, Финансы ЦСКА договорился об аренде футболиста «Эвертона» 13:07, Спорт Пожар уничтожил церковь XVIII века в Карелии 13:06, Общество Точный прогноз на Bitcoin, на EOS — нет: как работают сигналы экспертов 12:49, Крипто Оператор Nord Stream 2 предложил альтернативный маршрут трубы в Дании 12:39, Бизнес Спасение на водах: как часовые бренды помогают Мировому океану 12:39, Стиль Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов 12:37, Бизнес Полиция задержала сбившего трех человек в Мытищах водителя автобуса 12:36, Общество Суд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан 12:36, Общество Банкир из дела о «зеркальных сделках» Deutsche Bank получил 6 лет тюрьмы 12:30, Общество Staycation: как провести отпуск дома или рядом с ним 12:26, Стиль Как избавиться от негативных отзывов о вашем бизнесе в интернете 12:26, Потребрынок  OppenheimerFunds Inc. снизила долю в «Магните» с 7,28 до 4,78% 12:21, Бизнес Стала известна дата прощания с режиссером Брусникиным 12:13, Общество Москва заблокировала в Совбезе ООН санкции США против российского банка 12:13, Политика «Умная» колонка, часы и Note 9: чем примечательны новинки от Samsung 12:12, Стиль Рособрнадзор лишил лицензий юридический и религиозный вузы 12:10, Общество РСПП предупредил о «массовом уходе инвесторов» из-за идеи Белоусова 11:58, Бизнес Криптовалюта Ethereum Classic подешевела на 30% за три дня 11:54, Крипто Суд признал законным исключение из вещдоков здания ТЦ «Зимняя вишня» 11:52, Общество ЦБ сократил вдвое закупки валюты для Минфина из-за обвала рубля 11:38, Финансы Эрдоган отреагировал на падение лиры словами «с нами бог» 11:36, Политика Минэкономразвития допустило ускорение инфляции из-за падения рубля 11:29, Экономика
Оператор Nord Stream 2 предложил альтернативный маршрут трубы в Дании
Бизнес, 12:39
0
Оператор Nord Stream 2 предложил альтернативный маршрут трубы в Дании
Компания отправила на согласование в Копенгаген альтернативный маршрут трубопровода «Северного потока — 2» в Дании. Эта страна пока еще не согласовала прокладку газопровода через свои территориальные воды
Трубы ​Nord Stream 2 (Фото: Stefan Sauer / dpa / AP)

Компания Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», подала заявку на альтернативный маршрут прокладки трубы в Дании. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Nord Stream 2.

Документ с новыми предложениями по маршруту газопровода компания направила в Датское энергетическое агентство. Ведомство получило заявку 10 августа и приступило к ее рассмотрению, говорится на сайте агентства.

Альтернативный маршрут длиной 175 км проходит к северо-западу от острова Борнхольм в Балтийском море через исключительную экономическую зону Дании, а не территориальные воды, как в изначальном проекте. Новый вариант трубопровода на 36 км длиннее, чем в основном проекте. При этом оператор подчеркивает, что новой заявкой не отменяет свой запрос на более предпочтительный вариант маршрута, который запрашивался у властей Дании в апреле 2017 года.

Представитель Nord Stream 2 в Дании Маркела Дедопоулос в разговоре с «РИА Новости» отметила, что рассмотрение заявки на альтернативный маршрут газопровода может занять до года. Она подчеркнула, что новый маршрут потребует дополнительных затрат, но участники проекта готовы поддержать такое решение.

На сегодняшний день Nord Stream 2 AG получила национальные разрешения во всех юрисдикциях, через которые по проекту будет проходить будущий газопровод (в России, Германии, Финляндии, Швеции), кроме Дании. Власти этой страны рассматривают заявку оператора «Северного потока — 2» с апреля этого года. В конце июня датский премьер-министр Люкке Расмуссен предложил вынести обсуждение строительства «Северного потока-2» на общеевропейский уровень «с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива». Он подчеркивал, что сама Дания не может решить этот вопрос.

На прошлой неделе член совета управляющих австрийской компанией OMV Манфред Ляйтнер сообщил, что Nord Stream 2 AG разработала альтернативный маршрут трубопровода, для которого не потребуется разрешение Дании. Стоимость проекта при этом останется прежней.

Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Мощность нового объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: «Северный поток - 2» , Nord Stream 2 AG , Дания
Главное
Худайнатов попросил льготы для Хабаровского НПЗ на 50 млрд руб. Бизнес
Материалы по теме
В «Нафтогазе Украины» рассказали о способах остановить «Северный поток-2» Экономика
Путин заявил об отсутствии «двойного дна» в проекте «Северный поток-2» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter