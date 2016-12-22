В Кремле пообещали проконтролировать дело активистки «Нового величия»

В Кремле контролируют дело активистки «Нового величия» Анны Павликовой, но не могут вмешиваться, пока идет судебный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

В марте девять активистов движения «Новое величие» были задержаны по подозрению в организации экстремистского движения. В июне матери двух арестованных направили Владимиру Путину видеообращение с просьбой прекратить дело в отношении дочерей.



«Обращение было, на контроле держат. Но идет судебный процесс, поэтому здесь, естественно, президент не может в него вмешиваться никак, об этом не может быть и речи, он не может высказывать своих мнений», — сказал Песков, добавив, что вмешательство главы государства противоречило бы действующему законодательству.

Накануне, 9 августа, Дорогомиловский суд Москвы продлил на месяц арест фигурантке дела движения «Новое величие» Анне Павликовой.

Ранее Павликова и еще одна фигурантка дела Мария Дубовик жаловались на состояние здоровья. По словам представителя защиты, им была необходима скорая медицинская помощь. В московском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) заявили, что состояние фигуранток этого дела оценивают как удовлетворительное.