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В Белом доме отравление Скрипалей сочли презрением России к общим нормам
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В Белом доме отравление Скрипалей сочли презрением России к общим нормам
Новые санкции США, 18:15
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В Белом доме отравление Скрипалей сочли презрением России к общим нормам

Представитель Совета по нацбезопасности Белого дома заявил, что отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Великобритании является «безрассудным проявлением презрения к общепризнанным нормам против химического оружия», передает R​euters.

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8 августа в Госдепе США заявили, что ответственность за отравление Скрипалей лежит на России и в отношении Москвы будут введены санкции за нарушением международного права.

Ограничения предлагается ввести в два ​этапа. Первый начнется уже в августе, под запрет могут попасть электронные товары двойного назначения (то есть те, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. — РБК).

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Если после этого Россия за три месяца не сможет гарантировать, что не станет применять химоружие и не разрешит международным инспекторам проводить проверки, то Вашингтон снизит уровень дипотношений с Москвой и будет препятствовать получению Россией международной финансовой помощи. Позже официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт сказала, что санкции вводятся с целью добиться от Москвы «более надлежащего поведения».

После сообщений о новых ограничениях курс рубля снизился до 67 руб. за доллар. В Минэкономразвития сообщили, что из-за изменения курса валют и роста цен на зерно, темпы роста инфляции в России могут ускориться.

Теги: Белый дом , Санкции
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