Путин назвал нелегитимными возможные новые санкции против России

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности назвал возможные новые санкции США против России нелегитимными. Об этом сообщается на сайте Кремля

«Затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 августа, стало известно о планах США ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Ввод ограничительных мер будет осуществлен в два этапа. Сначала в Россию запретят поставлять ряд американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности электроники двойного назначения. Если Москва не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не согласится допустить международных экспертов, то Вашингтон грозит понизить уровень дипотношений, сократить внешнюю торговлю между странами и препятствовать России в получении международных банковских кредитов.

В МИД России заявили, что США идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, и пообещали зеркальные ответные меры.

