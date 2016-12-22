США назвали цель новых санкций против России

Вашингтон хотел бы улучшения отношений с Москвой и своей санкционной политикой намерен добиться от России более надлежащего поведения, рассказали в Госдепе. Заявления звучат на фоне готовящегося нового пакет санкций

Хизер Нойерт (Фото: Alex Brandon / AP)

Санкции являются эффективным инструментом для того, чтобы побудить ту или иную страну изменить свое поведение в лучшую сторону. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Отвечая на вопрос, чего пытаются добиться США в своей санкционной политике в отношении России​, дипломат начала так: «Мы по-разному подходим к каждой стране». «Каждая страна, с которой у нас есть отношения или даже страны, с которыми у нас нет отношений, рассматриваются через свой объектив. Так что, возможно, то, что подходит для одной страны, не обязательно подходит для другой», — уточнила дипломат, имея в виду разную санкционную политику Вашингтона по отношению к той или иной стране.

По словам Нойерт, власти США уверены, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке привлечь к обсуждению, попытаться договориться или же побудить те или иные страны вести себя надлежащим образом». В качестве примера Нойерт привела Северную Корею, указав на то, что именно санкции в итоге привели ее за стол переговоров. «Мы заметили, что санкции очень эффективны во многих случаях во всем мире», — пояснила Нойерт.

Если в случае с КНДР Штаты пытались добиться прекращения ядерной программы, то чего именно Вашингтон пытается добиться от России, последовал уточняющий вопрос.

«Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес», — продолжила она, подчеркнув, что США и России — обе крупные державы. «Поэтому, когда у вас такая ситуация, вы вынуждены разговаривать с другим правительством. И санкции — это способ, которым мы можем попытаться добиться со стороны правительства более надлежащего поведения», — сказала она.

Ранее на этой неделе американское внешнеполитическое ведомство объявило о планах ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в британском городе Солсбери. Согласно планам Госдепа, санкции будут вводиться в соответствии с законом 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. Их ввод запланировал в два этапа. Сначала запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. Если Россия не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не согласится на допуск международных инспекторов, Вашингтон приведет в действие второй пакет мер, подразумевающий снижение уровня дипотношений, сокращение внешней торговли и другие меры.

В Кремле, комментируя эти заявления, указали, что увязка новых санкций с отравлением Скрипалей «категорически неприемлема». МИД России отметил, что Вашингтон осознанно идет по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений и пообещал зеркальный ответ Штатам.