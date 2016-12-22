ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,30 65,15 EUR Нал. 77,95 75,53 USD Бирж. 66,65 +1,10 EUR Бирж. 76,95 +0,82 USD ЦБ. 66,29 +2,69 EUR ЦБ. 76,83 +3,00 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6554,10 +255,88 IMOEX 2309,58 +0,72% RTSI 1097,33 -1,48% Brent 72,17 +0,21% DJIA 25509,23 -0,29% Nasdaq 7891,78 +0,04%
США назвали цель новых санкций против России
Лента новостей
Штаб Трампа попросил проголосовать за эмблему космических войск 02:13, Политика США назвали цель новых санкций против России 01:38, Политика СМИ сообщили о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС 01:34, Политика Глава ЦБ Египта назвал дату создания единой африканской валюты 01:05, Финансы Лисин рассказал анекдот про зайца в ответ на предложение Белоусова 00:59, Бизнес В МВД Венесуэлы назвали число подозреваемых в покушении на Мадуро 00:35, Политика Шувалов рассказал об интересе Cбербанка к кредиту ВЭБа для Шереметьево 09 авг, 23:50, Бизнес WSJ назвала Будапешт «базой российских шпионов» 09 авг, 23:41, Политика Лисин раскритиковал идею помощника Путина изъять ₽513 млрд у металлургов 09 авг, 23:37, Бизнес В Петербурге арестовали гендиректора строительной компании «ЛенСпецСтрой» 09 авг, 23:22, Общество В МВД назвали предварительную причину наезда автобуса на людей в Мытищах 09 авг, 23:00, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 09 авг, 22:51, РБК и Сбербанк В Белоруссии отпустили задержанных за чтение платных новостей журналистов 09 авг, 22:37, Общество Власти Москвы подписали документ об изъятии места съемок «Дома-2» 09 авг, 22:33, Общество Автобус въехал в толпу пешеходов в подмосковных Мытищах 09 авг, 22:30, Общество Российские военные в Сирии уничтожили запущенный боевиками беспилотник 09 авг, 22:10, Политика Глава ВТО рассказал о «первых выстрелах» в глобальной торговой войне 09 авг, 22:01, Экономика Юлия Ефимова стала абсолютной чемпионкой Европы по плаванию 09 авг, 21:52, Спорт «Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках за 29 лет 09 авг, 21:52, Спорт Обвиняемой в США в похищении детей россиянке предъявили новые обвинения 09 авг, 21:52, Общество Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 09 авг, 21:49, Партнерский материал Сбербанк сообщил о покупке россиянами валюты на $20 млн в день 09 авг, 21:42, Финансы В Пулково у самолета Turkish Airlines протекло топливо 09 авг, 21:35, Общество Бывшие бойцы батальона «Торнадо» устроили беспорядки в киевском СИЗО 09 авг, 21:18, Общество Пассажиры сообщили о сбое на Калужско-Рижской линии московского метро 09 авг, 21:05, Общество Два игрока «Барселоны» перешли в английский «Эвертон» 09 авг, 20:48, Спорт Путин поручил вывести стадионы ЧМ-2018 на самоокупаемость к 2024 году 09 авг, 20:47, Политика Адвокат сообщил о намерении Степаненко отсудить у Петросяна 57% имущества 09 авг, 20:46, Общество
США назвали цель новых санкций против России
Новые санкции США, 01:38
0
США назвали цель новых санкций против России
Вашингтон хотел бы улучшения отношений с Москвой и своей санкционной политикой намерен добиться от России более надлежащего поведения, рассказали в Госдепе. Заявления звучат на фоне готовящегося нового пакет санкций
Хизер Нойерт (Фото: Alex Brandon / AP)

Санкции являются эффективным инструментом для того, чтобы побудить ту или иную страну изменить свое поведение в лучшую сторону. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Отвечая на вопрос, чего пытаются добиться США в своей санкционной политике в отношении России​, дипломат начала так: «Мы по-разному подходим к каждой стране». «Каждая страна, с которой у нас есть отношения или даже страны, с которыми у нас нет отношений, рассматриваются через свой объектив. Так что, возможно, то, что подходит для одной страны, не обязательно подходит для другой», — уточнила дипломат, имея в виду разную санкционную политику Вашингтона по отношению к той или иной стране.

Что означают новые санкции США. Главное
Экономика

По словам Нойерт, власти США уверены, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке привлечь к обсуждению, попытаться договориться или же побудить те или иные страны вести себя надлежащим образом». В качестве примера Нойерт привела Северную Корею, указав на то, что именно санкции в итоге привели ее за стол переговоров. «Мы заметили, что санкции очень эффективны во многих случаях во всем мире», — пояснила Нойерт.

Если в случае с КНДР Штаты пытались добиться прекращения ядерной программы, то чего именно Вашингтон пытается добиться от России, последовал уточняющий вопрос.

МИД пообещал зеркальный ответ на новые санкции США
Политика

«Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес», — продолжила она, подчеркнув, что США и России — обе крупные державы. «Поэтому, когда у вас такая ситуация, вы вынуждены разговаривать с другим правительством. И санкции — это способ, которым мы можем попытаться добиться со стороны правительства более надлежащего поведения», — сказала она.

Ранее на этой неделе американское внешнеполитическое ведомство объявило о планах ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в британском городе Солсбери. Согласно планам Госдепа, санкции будут вводиться в соответствии с законом 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. Их ввод запланировал в два этапа. Сначала запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. Если Россия не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не согласится на допуск международных инспекторов, Вашингтон приведет в действие второй пакет мер, подразумевающий снижение уровня дипотношений, сокращение внешней торговли и другие меры.

В Кремле, комментируя эти заявления, указали, что увязка новых санкций с отравлением Скрипалей «категорически неприемлема». МИД России отметил, что Вашингтон осознанно идет по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений и пообещал зеркальный ответ Штатам.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Госдеп , санкции , Сергей Скрипаль
Главное
Сбербанк сообщил о покупке россиянами валюты на $20 млн в день Финансы
Материалы по теме
Минэнерго объяснило возможные санкции США попыткой повлиять на рынок Политика
МИД пообещал зеркальный ответ на новые санкции США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter