Минэкономразвития допустило ускорение инфляции из-за падения рубля

Инфляция по итогам июля ускорилась до 2,5%. Среди факторов, которые подстегивают ее рост, Минэкономразвития называет рост цен на зерно в мире, а также ослабление рубля на фоне новых санкций США

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Годовые темпы инфляции в июле составили 2,5% по сравнению с 2,3% месяцем ранее. Новый показатель совпал с нижней границей прогноза Минэкономразвития, следует из подготовленного ведомством обзора «Картина инфляции», с которым ознакомился РБК.

Ускорение инфляции, поясняют авторы документа, обусловлено низкой базой июля 2017 года, из-за чего сместился график поступления продукции нового урожая в прошлом году. Продовольственная инфляция в июле замедлилась почти вдвое — с 0,46% в июне до 0,24%. Основным риском для этого вида инфляции является снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на фондовых рынках. Например, на Чикагской фондовой бирже фьючерсы на пшеницу с начала июля подорожали почти на 20%.

Еще одним фактором ускорения инфляции во второй половине 2018 года может стать ослабление рубля, которое произошло в начале августа на фоне объявления новых антироссийских санкций.

«Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017–2018 годы снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию», — отмечают в Минэкономразвития.

Роста цен в августе аналитики ведомства не ждут: помесячные темпы инфляции будут находиться на околонулевом уровне. Однако в годовом выражении она увеличится до 2,9–3,1% из-за низкой базы августа прошлого года, когда на потребительском рынке наблюдалась рекордная дефляция в -0,5%.

В июле инфляция была на уровне целевого ориентира Центробанка (4%) только в двух российских регионах — в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округах. В остальных субъектах она была ниже. Самую низкую инфляцию (от 0,8 до 1%) Минэкономразвития зафиксировало в Дагестане и Ненецком автономном округе (по 0,8%), Самую высокую, помимо выше перечисленных, — в Московской (3,7%), Нижегородской (3,6%) и Тульской областях (3,6%).

Вечером 8 августа американская администрация объявила о введении с 22 августа новых санкций против России. Поводом для новых ограничительных мер стало отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как заверяли в Скотленд-Ярде, в их организмах нашли следы боевого нервно-паралитического вещества «Новичок». Ответственность за случившееся Лондон и множество западных стран возложили на Москву. Российские власти все обвинения отвергают.

На сообщения о новых санкциях сразу отреагировал российский финансовый рынок. На открытии торгов на Московской бирже утром 9 августа рубль резко подешевел по отношению к доллару — до более 66 руб., и к евро — до 77 руб. Спустя некоторое время российская валюта отыграла падение. Но утром 10 августа курс доллара по отношению к рублю поднялся выше 67 руб. Последний раз американская валюта торговалась на таком уровне в августе 2016 года.