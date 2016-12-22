Силуанов рассказал о работе над предложением об изъятии сверхдоходов

Правительство по поручению президента России Владимира Путина займется подготовкой доклада о дополнительных доходах, которые сырьевые компании получили из-за изменения валютного курса и внешней конъюнктуры, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
Он отметил, что в правительстве тщательно изучат все обстоятельства получения дополнительных доходов, мнения компаний и экспертов. «Отдельно будет изучено возможное влияние тех или иных предложений на деловой климат. Никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные секторы экономики в настоящий момент правительство не готовит», — добавил Силуанов.
Глава Минфина подчеркнул, что новые параметры налоговой системы уже отражены законодательно, они начнут действовать с 1 января 2019 года и не будут меняться в течение шести лет.
Накануне, 9 августа, стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура». В письме, имеющемся в распоряжении РБК, он объяснил такие меры необходимостью выполнения майских указов.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Белоусов представил Владимиру Путину предложение об изъятии сверхдоходов. Песков отметил, что президент еще не согласился с этой идеей и поручил правительству проработать данный вопрос.
Глава группы НЛМК Владимир Лисин назвал предложение Белоусова несправедливым, поскольку в налоговой выгрузке не учитывают НДФЛ, страховые взносы и другие платежи. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что представленный помощником подсчет сверхдоходов был проведен некорректно. По мнению РСПП, в случае изъятия сверхдоходов с российского рынка уйдут многие инвесторы.