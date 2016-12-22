ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,89 66,49 EUR Нал. 77,74 76,14 USD Бирж. 67,41 +0,76 EUR Бирж. 76,99 +0,04 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6494,20 +95,10 IMOEX 2274,30 -1,53% RTSI 1062,93 -3,13% Brent 72,43 +0,36% DJIA 25346,00 -0,64% Nasdaq 7847,87 -0,56%
Силуанов рассказал о работе над предложением об изъятии сверхдоходов
Лента новостей
Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 16:41, РБК и Сбербанк Белоусов ответил Лисину на анекдот словами «делиться надо» 16:33, Бизнес Французский клуб включил Дзюбу в список трансферных целей 16:32, Спорт ФОМ и ВЦИОМ отметили снижение рейтингов Путина и Медведева 16:29, Политика Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в канадском Фредериктоне 16:26, Общество Режиссера Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище 16:19, Общество Трамп вдвое повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции 16:14, Политика УЕФА не стал открывать дело из-за нападения на российских журналистов 16:12, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 16:12, РБК и Сбербанк Самолет Red Wings вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за смерти пассажира 16:07, Общество Силуанов рассказал о работе над предложением об изъятии сверхдоходов 15:49, Экономика Россия ограничит ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии 15:46, Общество Обвинение запросило 5,5 года для давшего показания на Дрыманова генерала 15:40, Общество Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 15:37, РБК и Subaru ЦБ упростит для банков выдачу кредитов без справок о доходах 15:35, Финансы Рособрнадзор вернул лицензию Европейскому университету 15:33, Политика ФНС прокомментировала возможность блокировки счетов граждан 15:32, Экономика Мастер и человек: кем был Дмитрий Брусникин 15:30, Стиль Основатель компании BKCM LLC объяснил, почему подешевел Bitcoin 15:30, Крипто Минпромторг предупредил бизнес о возможном расширении «списка Белоусова» 15:30, Бизнес ЦБ оценил влияние футбольного чемпионата мира на инфляцию 15:26, Экономика Москва предложила фиксировать тарифы такси на время крупных мероприятий 15:25, Бизнес Поможет ли это рублю: Центробанк сократил закупку валюты 15:25, Quote Какие иномарки ездили по российским дорогам в 90-х: тест 15:12, Авто Apple подала иск к Шереметьевской таможне из-за пошлин на iWatch 15:09, Политика В «Роскосмосе» рассказали про назначение нового главы НПО Лавочкина 15:06, Общество Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 15:00, РБК Стиль и ASUS На «Аллее славы» в Голливуде появились 50 виниловых звезд Трампа 14:54, Общество
Силуанов рассказал о работе над предложением об изъятии сверхдоходов
Экономика, 15:49
0
Силуанов рассказал о работе над предложением об изъятии сверхдоходов

Правительство по поручению президента России Владимира Путина займется подготовкой доклада о дополнительных доходах, которые сырьевые компании получили из-за изменения валютного курса и внешней конъюнктуры, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в правительстве тщательно изучат все обстоятельства получения дополнительных доходов, мнения компаний и экспертов. «Отдельно будет изучено возможное влияние тех или иных предложений на деловой климат. Никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные секторы экономики в настоящий момент правительство не готовит», — добавил Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что новые параметры налоговой системы уже отражены законодательно, они начнут действовать с 1 января 2019 года и не будут меняться в течение шести лет.

Акции металлургов снизились на фоне предложения изъять их сверхдоходы
Бизнес

Накануне, 9 августа, стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура». В письме, имеющемся в распоряжении РБК, он объяснил такие меры необходимостью выполнения майских указов.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Белоусов представил Владимиру Путину предложение об изъятии сверхдоходов. Песков отметил, что президент еще не согласился с этой идеей и поручил правительству проработать данный вопрос.

Изъять ₽500 млрд: где Белоусов нашел сверхдоходы на майские указы
Бизнес

Глава группы НЛМК Владимир Лисин назвал предложение Белоусова несправедливым, поскольку в налоговой выгрузке не учитывают НДФЛ, страховые взносы и другие платежи. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что представленный помощником подсчет сверхдоходов был проведен некорректно. По мнению РСПП, в случае изъятия сверхдоходов с российского рынка уйдут многие инвесторы.

Теги: Правительство , Антон Силуанов , доходы , сырье
Главное
Белоусов ответил Лисину на анекдот словами «делиться надо» Бизнес
Материалы по теме
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов Бизнес
Акции металлургов снизились на фоне предложения изъять их сверхдоходы Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter