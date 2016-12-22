РСПП предупредил о «массовом уходе инвесторов» из-за идеи Белоусова

Российский союз промышленников и предпринимателей счел некорректной методику подсчета помощника президента, а также данные о прибыли компаний. Андрей Белоусов предложил изымать сверхдоходы у металлургов и производителей удобрений

Андрей Белоусов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Предложение помощника президента Андрея Белоусова изымать в пользу государства сверхдоходы металлургических предприятий, производителей удобрений и «Сибура» может привести к тому, что инвесторы уйдут с российского рынка, заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Инициатива не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка. Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний», — говорится в сообщении.

Кроме того, в РСПП считают, что расчет был составлен некорректно, в частности сравнивались доходы и платежи в бюджет компаний из обрабатывающих и добывающих отраслей экономики. При обработке стоимость сырья возрастает в несколько раз, процесс производства «насчитывает пять и более технологических переделов», отметили промышленники. При расчете налоговой нагрузки на перерабатывающие компании необходимо также учитывать их неналоговые платежи и социальные отчисления. Наконец, в РСПП отметили, что данные большинства компаний из списка Белоусова не соответствуют их финансовой отчетности.

«Те результаты, за которые теперь накажут наиболее успешных, достигнуты отнюдь не подарками от рынка, а системной работой этих компаний», — считают в РСПП.

В своем предложении изымать сверхдоходы Белоусов исходит из того, что в 2017 году EBITDA у металлургических и химических предприятий, работающих на экспорт, составила более 1,5 трлн руб. При этом налоговая нагрузка на такие компании ниже, чем на предприятия нефтегазового сектора, подчеркнул он.

Помощник президента перечислил 14 компаний, у которых, по его мнению, стоит изымать часть доходов, в том числе НЛМК, Evraz, «Норникель», АЛРОСА, «Сибур».

По данным собеседников РБК в компаниях, упомянутых в письме Белоусова, механизм изъятия сверхдоходов разрабатывают Минфин, Минпромторг и Минэнерго.