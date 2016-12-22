ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,37 66,13 EUR Нал. 77,19 75,89 USD Бирж. 66,74 +0,08 EUR Бирж. 76,54 -0,41 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6368,30 +45,17 IMOEX 2299,97 -0,42% RTSI 1085,97 -1,04% Brent 72,19 +0,03% DJIA 25509,23 -0,29% Nasdaq 7891,78 +0,04%
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
Лента новостей
Почему подешевела IOTA. Член совета директоров проекта подал в отставку 13:23, Крипто Худайнатов попросил льготы для Хабаровского НПЗ на 50 млрд руб. 13:19, Бизнес Путин и четыре президента после 20 лет подготовки разделят Каспий 13:15, Политика ЦБ объяснил волатильность курса рубля 13:10, Финансы ЦСКА договорился об аренде футболиста «Эвертона» 13:07, Спорт Пожар уничтожил церковь XVIII века в Карелии 13:06, Общество Точный прогноз на Bitcoin, на EOS — нет: как работают сигналы экспертов 12:49, Крипто Оператор Nord Stream 2 предложил альтернативный маршрут трубы в Дании 12:39, Бизнес Спасение на водах: как часовые бренды помогают Мировому океану 12:39, Стиль Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов 12:37, Бизнес Полиция задержала сбившего трех человек в Мытищах водителя автобуса 12:36, Общество Суд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан 12:36, Общество Банкир из дела о «зеркальных сделках» Deutsche Bank получил 6 лет тюрьмы 12:30, Общество Staycation: как провести отпуск дома или рядом с ним 12:26, Стиль Как избавиться от негативных отзывов о вашем бизнесе в интернете 12:26, Потребрынок  OppenheimerFunds Inc. снизила долю в «Магните» с 7,28 до 4,78% 12:21, Бизнес Стала известна дата прощания с режиссером Брусникиным 12:13, Общество Москва заблокировала в Совбезе ООН санкции США против российского банка 12:13, Политика «Умная» колонка, часы и Note 9: чем примечательны новинки от Samsung 12:12, Стиль Рособрнадзор лишил лицензий юридический и религиозный вузы 12:10, Общество РСПП предупредил о «массовом уходе инвесторов» из-за идеи Белоусова 11:58, Бизнес Криптовалюта Ethereum Classic подешевела на 30% за три дня 11:54, Крипто Суд признал законным исключение из вещдоков здания ТЦ «Зимняя вишня» 11:52, Общество ЦБ сократил вдвое закупки валюты для Минфина из-за обвала рубля 11:38, Финансы Эрдоган отреагировал на падение лиры словами «с нами бог» 11:36, Политика Минэкономразвития допустило ускорение инфляции из-за падения рубля 11:29, Экономика
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
Бизнес, 12:37
0
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
Песков отметил, что Путин «не давал согласия на какие-либо решения», касающиеся изъятия сверхдоходов у компаний металлургического сектора и производителей удобрений, а поручил проработать вопрос
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Помощник президента Андрей Белоусов действительно представил Владимиру Путину предложение по изъятию в пользу бюджета сверхдоходов у предприятий металлургической отрасли и производителей удобрений, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Изъять ₽500 млрд: где Белоусов нашел сверхдоходы на майские указы
Бизнес

По его словам, президент пока не согласился с предложением, а поручил проработать его в правительстве. Он добавил, что пока встреч с представителями бизнеса по этому вопросу не планируется.

«Письмо действительно такое было, оно было с грифом «для служебного пользования». Действительно была высказана экспертная точка зрения, и действительно на нем стоит резолюция президента «согласен». В этом плане все сообщения абсолютно верны. Что касается публикуемой таблицы, то она тоже была среди документов, это не часть письма, это относится к справочной информации», — пояснил Песков.

Он добавил, что резолюция президента относится к тому, чтобы проработать тему правительством. Кабинет министров должен представить предложения, которые помогут сохранить «инвестиционные возможности» российских компаний.

Белоусов в своем письме, с которым ознакомился РБК, указывал на то, что металлургические и химические компании в 2017 году получили более 1,5 трлн руб. прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. При этом налоговая нагрузка на них меньше, чем на предприятия нефтегазовой отрасли. В связи с этим он предложил изъять сверхдоход у этих компаний. По оценкам Белоусова, бюджет может получить от этого более 500 млрд руб.

К письму был приложен перечень из 14 компаний — среди них «Норникель», АЛРОСА, НЛМК, Evraz, «Мечел». Акции большинства этих компаний после открытия торгов на Московской бирже в пятницу ушли в минус.

Лисин рассказал анекдот про зайца в ответ на предложение Белоусова
Бизнес

Глава НЛМК Владимир Лисин ​раскритиковал идею Белоусова. По его словам, сделанный помощником президента расчет несправедлив: налоговая нагрузка рассчитывается от выручки, учитывается и выручка компаний, находящихся в зарубежной юрисдикции, не учитываются НДФЛ, страховые взносы и другие платежи.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) увидели в предложении Белоусова угрозу для бизнеса. В РСПП пояснили, что такая инициатива не стимулирует компании к развитию производства и повышению производительности труда. Кроме того, эти меры могут привести к тому, что инвесторы уйдут с российского рынка, предупредили в союзе.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Андрей Белоусов
Главное
Худайнатов попросил льготы для Хабаровского НПЗ на 50 млрд руб. Бизнес
Материалы по теме
Акции металлургов снизились на фоне предложения изъять их сверхдоходы Бизнес
РСПП предупредил о «массовом уходе инвесторов» из-за идеи Белоусова Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter