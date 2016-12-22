Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов

Песков отметил, что Путин «не давал согласия на какие-либо решения», касающиеся изъятия сверхдоходов у компаний металлургического сектора и производителей удобрений, а поручил проработать вопрос

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Помощник президента Андрей Белоусов действительно представил Владимиру Путину предложение по изъятию в пользу бюджета сверхдоходов у предприятий металлургической отрасли и производителей удобрений, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, президент пока не согласился с предложением, а поручил проработать его в правительстве. Он добавил, что пока встреч с представителями бизнеса по этому вопросу не планируется.

«Письмо действительно такое было, оно было с грифом «для служебного пользования». Действительно была высказана экспертная точка зрения, и действительно на нем стоит резолюция президента «согласен». В этом плане все сообщения абсолютно верны. Что касается публикуемой таблицы, то она тоже была среди документов, это не часть письма, это относится к справочной информации», — пояснил Песков.

Он добавил, что резолюция президента относится к тому, чтобы проработать тему правительством. Кабинет министров должен представить предложения, которые помогут сохранить «инвестиционные возможности» российских компаний.

Белоусов в своем письме, с которым ознакомился РБК, указывал на то, что металлургические и химические компании в 2017 году получили более 1,5 трлн руб. прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. При этом налоговая нагрузка на них меньше, чем на предприятия нефтегазовой отрасли. В связи с этим он предложил изъять сверхдоход у этих компаний. По оценкам Белоусова, бюджет может получить от этого более 500 млрд руб.

К письму был приложен перечень из 14 компаний — среди них «Норникель», АЛРОСА, НЛМК, Evraz, «Мечел». Акции большинства этих компаний после открытия торгов на Московской бирже в пятницу ушли в минус.

Глава НЛМК Владимир Лисин ​раскритиковал идею Белоусова. По его словам, сделанный помощником президента расчет несправедлив: налоговая нагрузка рассчитывается от выручки, учитывается и выручка компаний, находящихся в зарубежной юрисдикции, не учитываются НДФЛ, страховые взносы и другие платежи.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) увидели в предложении Белоусова угрозу для бизнеса. В РСПП пояснили, что такая инициатива не стимулирует компании к развитию производства и повышению производительности труда. Кроме того, эти меры могут привести к тому, что инвесторы уйдут с российского рынка, предупредили в союзе.