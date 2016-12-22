ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,55 66,18 EUR Нал. 77,41 76,02 USD Бирж. 66,82 +0,17 EUR Бирж. 76,62 -0,33 USD ЦБ. 66,29 +2,69 EUR ЦБ. 76,83 +3,00 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6466,20 +150,60 IMOEX 2301,82 -0,34% RTSI 1084,77 -1,14% Brent 71,64 -0,73% DJIA 25509,23 -0,29% Nasdaq 7891,78 +0,04%
Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством
Лента новостей
В Свердловской области начали проверку лагеря после отравления детей 10:41, Общество Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 10:39, РБК и Schneider Electric В Челябинске самолет совершил вынужденную посадку из-за неубранного шасси 10:37, Общество «Ведомости» узнали имя нового главы банка «Возрождение» 10:35, Финансы В Госдуму внесли законопроект о борьбе с серыми картами техосмотра 10:27, Общество Курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые за два года 10:18, Финансы Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 10:09, РБК и Schneider Electric Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством 09:48, Политика Российские автомобилисты накопили более 11 млн неоплаченных штрафов 09:45, Авто В Новой Зеландии запретят полиэтиленовые пакеты 09:43, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 09:42, Партнерский материал ЦБ отозвал лицензию у Инновационного расчетного центра 09:25, Финансы Участникам совещания с Медведевым на Камчатке пришлось спать в палатках 09:19, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 09:11, РБК и Сбербанк Во Франции активисты добились от Twitter отмены 250 пунктов договора 08:55, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 08:32, РБК и Сбербанк Американская сеть Crate & Barrel уйдет из России 08:30, Бизнес В Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертный приговор 08:25, Общество Военная полиция России выставит восемь постов около Голанских высот 07:47, Политика Помещение журнала Forbes займет ретейлер «Утконос» 07:39, Бизнес Медведев поддержал уголовное наказание за увольнение пожилых сотрудников 07:39, Политика Медведев сравнил усиление санкций США с объявлением экономической войны 07:24, Политика Минфин объявил о создании списка «налоговых расходов» государства 07:00, Экономика В МИДе прокомментировали слова США об улучшении поведения через санкции 06:43, Политика The Guardian назвала стоимость расследования «дела Скрипалей» 06:35, Политика В Испании ограбили одного из исполнителей песни Despacito 06:17, Общество Флорида попросила объяснить слова сенатора о взломе избирательной системы 05:46, Политика В посольстве рассказали об обострившемся артрите арестованной Бутиной 05:13, Общество
Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством
Пенсионная реформа, 09:48
0
Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — добавил он на встрече с работниками Кроноцкого заповедника.

Если в период формирования пенсионной системы на одного пенсионера было четыре работающих человека и продолжительность жизни была ниже, то теперь это соотношение уже один к одному, а люди стали жить дольше. По мнению главы кабмина, без изменений систему «может разорвать», несмотря на привлечение денег из резервов.

Вопросы для референдума: что ЦИК разрешила спросить о пенсионном возрасте
Политика

Медведев подчеркнул, что переход к реформированной пенсионной системе произойдет в течение определенного периода, за время которого у граждан России будет возможность адаптироваться.

Он заключил, что законопроект еще ожидает второе и третье чтения, а также и комментария президента России Владимира Путина.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста у женщин до 63 лет и у мужчин до 65 лет.

Теги: Дмитрий Медведев , пенсионная система , пенсионная реформа
Главное
Курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые за два года Финансы
Материалы по теме
ЦИК рассмотрит еще две заявки на референдум по пенсионному возрасту Политика
В Калуге взорвали дверь отделения Пенсионного фонда Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter