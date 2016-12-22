Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — добавил он на встрече с работниками Кроноцкого заповедника.

Если в период формирования пенсионной системы на одного пенсионера было четыре работающих человека и продолжительность жизни была ниже, то теперь это соотношение уже один к одному, а люди стали жить дольше. По мнению главы кабмина, без изменений систему «может разорвать», несмотря на привлечение денег из резервов.

Медведев подчеркнул, что переход к реформированной пенсионной системе произойдет в течение определенного периода, за время которого у граждан России будет возможность адаптироваться.

Он заключил, что законопроект еще ожидает второе и третье чтения, а также и комментария президента России Владимира Путина.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста у женщин до 63 лет и у мужчин до 65 лет.