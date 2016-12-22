ЦИК одобрила три заявки на референдум по пенсиям

ЦИК одобрила три заявки на проведение референдума о пенсионном возрасте — от кандидата в мэры столицы Ильи Свиридова, двух физических лиц и КПРФ. Формулировки соответствуют требованиям закона, постановила комиссия

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) одобрила все три поданные заявки от инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе — от КПРФ, от группы под руководством кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и от инициативной группы из двух физлиц по Подмосковью, передает корреспондент РБК.

Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдум, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Инициативная группа под руководством Свиридова хочет вынести на референдум​ вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»

Кроме того, ЦИК одобрила заявку, которую подали в Мособлизбирком два физических лица — Семенова и Широбокова. Предложенный вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

Все три предложенные формулировки соответствуют требованиям ст. 6 закона «О референдуме», постановила комиссия.

Изначально заявку на проведение референдума в Мосгоризбирком в июле подали коммунисты, однако ЦИК забраковала предложенную ими формулировку вопроса, сославшись на некорректность. Тогда КПРФ после совещания с руководством комиссии внесла повторный вопрос в другой версии.

По закону «О референдуме», ЦИК в течение десяти дней со дня уведомления от инициативной группы проверяет соответствие вопроса, который предлагается вынести на плебисцит, требованиям законодательства, и принимает решение, согласовывать ли его вынесение на референдум. Затем региональная комиссия, куда была подана заявка, регистрирует ее или отклоняет. В один регион нельзя подать заявки на проведение референдума по одной и той же теме.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что цель других инициативных групп заключалась в том, чтобы «заспойлерить» заявку коммунистов. «Это спойлерская работа», — подчеркнул он, напомнив, что об инициативе Свиридова провести референдум по пенсиям стало известно после первой попытки КПРФ подать соответствующую заявку в ЦИК.

Законопроект о пенсионной реформе правительство внесло 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034-му. Проект прошел первое чтение в Госдуме.​