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ЦИК рассмотрит еще две заявки на референдум по пенсионному возрасту
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ЦИК рассмотрит еще две заявки на референдум по пенсионному возрасту
Пенсионная реформа, 16:35
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ЦИК рассмотрит еще две заявки на референдум по пенсионному возрасту
В ЦИК поступили еще две заявки на проведение референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста. Комиссия планирует их одобрить на заседании 10 августа
Элла Памфилова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Центризбирком на заседании в пятницу, 10 августа, рассмотрит еще две заявки на проведение референдума, касающегося повышения пенсионного возраста. Эти вопросы включены в проект повестки заседания, рассказали РБК два источника в Центризбиркоме, знакомые с проектом документа.

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Политика

Первая заявка поступила от инициативной группы из Нижегородской области, вторая — от группы из Вологодской области, уточнили оба собеседника РБК.

В Нижегородской области заявку на проведение референдума подали два физических лица — Артур Войнов и Алексей Якимов, рассказал РБК один из источников в ЦИК. Их вопрос звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

В Вологодской области заявителями выступили Альберт Сорокин и Сергей Мельников, сказал источник в ЦИК. Их вопрос сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».

ЦИК предварительно планирует одобрить обе заявки, сказал один из источников РБК. Таким образом, если комиссия одобрит новые заявки, в России будет насчитываться пять инициативных групп по проведению референдума по пенсионной реформе.

РБК направил запрос в ЦИК.

На заседании 8 августа ЦИК одобрила три заявки от инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе — от КПРФ, от группы под руководством кандидаты в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и от двух физических лиц из Подмосковья — Семеновой и Широбоковой.

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Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдум, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Инициативная группа под руководством Свиридова предложила такой вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»

Вопрос Семеновой и Широбоковой звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

Все три предложенные формулировки соответствуют требованиям ст. 6 закона «О референдуме», постановила ЦИК.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Пенсия , пенсионная реформа
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