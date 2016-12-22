В МИД прокомментировали слова США об улучшении поведения через санкции

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поинтересовалась, каким набором инструментов обладает Госдеп, чтобы «настроить какое-либо правительство на улучшение поведения». Так она прокомментировала в Facebook заявления представителя государственного департамента Хизер Нойер, о том, что санкции являются таким инструментом.



«Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США», — задалась вопросом Захарова. И в качестве пояснения этого набора она опубликовала 22 эмодзи, в том числе летучую мышь, паука, змею, ураган, скорпиона, водяной пистолет, бомбу, нож, гроб, скрещенные мечи, карту Джокер и шприц. Кроме того, официальный представитель российского МИДа сказала, что хотела бы услышать пару примеров, где и как «набор» США сработал.

В пятницу, 10 августа, сообщалось , что Госдеп объяснил цель ограничительных мер против России. По словам представителя американского ведомства, санкции — это эффективных инструмент, который побуждает страну стать лучше в ту или иную сторону и «вести себя надлежащим образом». Нойерт пояснила, что Вашингтон рассматривает каждое государство «через свой объектив», потому что те методы которые работают для одного, могут не подходить для другого. В качестве примера, представитель Госдепа привела Северную Корею. Она объяснила, что именно американские санкции убедили КНДР начать переговоры.В среду, 8 августа, агентство Reuters сообщало , что США введут новые санкции против России, по предварительным данным, 22 августа. Ограничительные меры будут связаны с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как полагают в Вашингтоне, они были отравлены веществом «Новичок», которое было применено российской стороны.

В Вашингтоне отметили, что они введут ограничения против России в соответствии с законом от 1991 года, который постановил вводить санкции против страны, которая применила биологическое или химическое оружие. Будущие меры будут касаться экспорта в России товаров для национальной безопасности, в том числе об устройствах двойного назначения и компонентах, пояснили в Соединенных Штатах.