ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,30 65,15 EUR Нал. 77,95 75,53 USD Бирж. 66,65 +1,10 EUR Бирж. 76,95 +0,82 USD ЦБ. 66,29 +2,69 EUR ЦБ. 76,83 +3,00 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6414,10 +115,54 IMOEX 2309,58 +0,72% RTSI 1097,33 -1,48% Brent 72,17 +0,21% DJIA 25509,23 -0,29% Nasdaq 7891,78 +0,04%
В МИД прокомментировали слова США об улучшении поведения через санкции
Лента новостей
The Guardian назвала стоимость расследования «дела Скрипалей» 06:35, Политика В Испании ограбили одного из исполнителей песни Despacito 06:17, Общество Флорида попросила объяснить слова сенатора о взломе избирательной системы 05:46, Политика В посольстве рассказали об обострившемся артрите арестованной Бутиной 05:13, Общество «Коммерсантъ» узнал имя нового главы НПО имени Лавочкина 04:50, Общество В результате удара Израиля по сектору Газа пострадали 18 человек 04:45, Политика В США задержали миллиардера Генри Николаса III 04:18, Бизнес В МЧС рассказали о пострадавших при пожаре в жилом доме в Москве 04:17, Общество В ВМФ рассказали об обнаружении фрегатом «Адмирал Эссен» подлодки США 04:07, Политика В США начали рассматривать дела Сигала и Вайнштейна о домогательствах 03:39, Общество Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попытки переворота 03:39, Политика NYT узнала о готовом итоговом коммюнике НАТО до приезда Трампа на саммит 02:55, Политика В Москве в жилом доме вспыхнул пожар 02:21, Общество Штаб Трампа попросил проголосовать за эмблему космических войск 02:13, Политика США назвали цель новых санкций против России 01:38, Политика СМИ сообщили о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС 01:34, Политика Глава ЦБ Египта назвал дату создания единой африканской валюты 01:05, Финансы Лисин рассказал анекдот про зайца в ответ на предложение Белоусова 00:59, Бизнес В МВД Венесуэлы назвали число подозреваемых в покушении на Мадуро 00:35, Политика Шувалов рассказал об интересе Cбербанка к кредиту ВЭБа для Шереметьево 09 авг, 23:50, Бизнес WSJ назвала Будапешт «базой российских шпионов» 09 авг, 23:41, Политика Лисин раскритиковал идею помощника Путина изъять ₽513 млрд у металлургов 09 авг, 23:37, Бизнес В Петербурге арестовали гендиректора строительной компании «ЛенСпецСтрой» 09 авг, 23:22, Общество В МВД назвали предварительную причину наезда автобуса на людей в Мытищах 09 авг, 23:00, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 09 авг, 22:51, РБК и Сбербанк В Белоруссии отпустили задержанных за чтение платных новостей журналистов 09 авг, 22:37, Общество Власти Москвы подписали документ об изъятии места съемок «Дома-2» 09 авг, 22:33, Общество Автобус въехал в толпу пешеходов в подмосковных Мытищах 09 авг, 22:30, Общество
В МИД прокомментировали слова США об улучшении поведения через санкции
Политика, 06:43
0
В МИД прокомментировали слова США об улучшении поведения через санкции

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поинтересовалась, каким набором инструментов обладает Госдеп, чтобы «настроить какое-либо правительство на улучшение поведения». Так она прокомментировала в Facebook заявления представителя государственного департамента Хизер Нойер, о том, что санкции являются таким инструментом.

«Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США», — задалась вопросом Захарова. И в качестве пояснения этого набора она опубликовала 22 эмодзи, в том числе летучую мышь, паука, змею, ураган, скорпиона, водяной пистолет, бомбу, нож, гроб, скрещенные мечи, карту Джокер и шприц. Кроме того, официальный представитель российского МИДа сказала, что хотела бы услышать пару примеров, где и как «набор» США сработал.

США назвали цель новых санкций против России
Политика


В пятницу, 10 августа, сообщалось, что Госдеп объяснил цель ограничительных мер против России. По словам представителя американского ведомства, санкции — это эффективных инструмент, который побуждает страну стать лучше в ту или иную сторону и «вести себя надлежащим образом». Нойерт пояснила, что Вашингтон рассматривает каждое государство «через свой объектив», потому что те методы которые работают для одного, могут не подходить для другого. В качестве примера, представитель Госдепа привела Северную Корею. Она объяснила, что именно американские санкции убедили КНДР начать переговоры.

В среду, 8 августа, агентство Reuters сообщало, что США введут новые санкции против России, по предварительным данным, 22 августа. Ограничительные меры будут связаны с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как полагают в Вашингтоне, они были отравлены веществом «Новичок», которое было применено российской стороны.

В Вашингтоне отметили, что они введут ограничения против России в соответствии с законом от 1991 года, который постановил вводить санкции против страны, которая применила биологическое или химическое оружие. Будущие меры будут касаться экспорта в России товаров для национальной безопасности, в том числе об устройствах двойного назначения и компонентах, пояснили в Соединенных Штатах.

Что означают новые санкции США. Главное
Экономика


В Кремле назвали «неприемлемым», когда США увязывают санкции с делом об отравлении Скрипалей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «самым решительным образом» отвергает обвинения в возможной причастности российской стороной к «делу Скрипалей». Он отметил, что на данный момент говорить о контрсанкциях со стороны России было бы неверно.

Теги: МИД , Мария Захарова , Санкции
Главное
Минфин объявил о создании списка «налоговых расходов» государства Экономика
Материалы по теме
Немецкий бизнес оценил риски санкционных инициатив сенаторов США Политика
Минэнерго объяснило возможные санкции США попыткой повлиять на рынок Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter