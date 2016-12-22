СК Белоруссии задержал главреда агентства БелаПАН по «делу БелТА»

Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании главного редактора агентства БелаПАН Ирины Левшиной в рамках «дела БелТА». Об этом сообщается на канале ведомства в Telegram.

«По уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации задержана главный редактор ЗАО «БелаПАН» Ирина Левшина. С ней проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

СК Белоруссии возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к платной подписке агентства БелТА 7 августа. Следователи задержали журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову, главреда Tut.by Марину Золотову и редактора этого же издания Анну Калтыгину. Руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец рассказал РБК о восьми задержанных сотрудниках СМИ.

На следующий день, 8 августа ассоциация сообщила о задержании пяти журналистов сайта о недвижимости Realt.by. В тот же день СК Белоруссии сообщил о задержании редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и обозревателя Deutsche Welle Павла Быковского, у которого до этого проходил обыск.

Совет Европы призвал освободить всех задержанных белорусских журналистов. МИД Белоруссии заявил, что дело не связано с политикой и свободой СМИ в стране.​