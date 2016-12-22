В Минске к журналисту Deutsche Welle пришли с обысками по «делу БелТА»

В Минске к обозревателю ​Deutsche Welle Павлюку Быковскому пришли сотрудники Следственного комитета Белоруссии. Об этом он рассказал местному отделению «Радио Свобода».

Он пояснил, что к нему пришли по «делу БелТА». Однако, по словам журналиста, он уже много лет не интересовался лентой белорусского агентства и не имеет к этому делу никакого отношения.

Следователи уточнили, что пришли провести обыск по адресу, но не к нему лично. При этом они предъявили ордер прокурора. По данным «Радио Свобода», Быковский пока не имеет статуса свидетеля.

Ранее журналист на своей странице в Facebook сообщил, что к нему пришел Следственный комитет.

Накануне Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к платной новостной подписке БелТА, без ведома и согласия агентства. СК рассказал о 15 тыс. подключений. При этом в редакциях СМИ прошли обыски. По делу задержали главного редактора Tut.by Марину Золотову и редактора Анну Калтыгину, а также журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову.

Позднее руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец рассказал РБК, что всего задержали восемь сотрудников СМИ. По его данным, среди задержанных шесть журналистов портала Tut.by и два сотрудника информагентства БелаПАН. Он отметил, что некоторые из них могут быть задержаны на срок до трех суток как подозреваемые, а других могут отпустить после допроса.

МИД Белоруссии заявил, что не стоит в этом деле искать ущемление свободы СМИ. Однако Совет Европы призвал освободить задержанных журналистов, так как считает эту меру «последним средством».