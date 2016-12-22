В Венесуэле одобрили арест лидера оппозиции по делу о покушении на Мадуро

Верховный суд Венесуэлы выдал ордер на арест одного из лидеров республиканской оппозиции Хулио Борхеса за «публичное подстрекательство, измену родине и попытку преднамеренного убийства президента Николаса Мадуро». Об этом сообщает El Universal.

В свою очередь, Борхес написал в своем Twitter, что оппозиция намерена «посадить [Мадуро] в тюрьму с обязательством вернуть все, что украли [власти]».

Ранее оппозиционер назвал «фарсом» покушение на Мадуро. «Мы все знаем, что он был постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех из нас, кто выступает против твоей диктатуры», — писал Борхес.

В столице Венесуэлы Каракасе произошла неудачная попытка покушения на Мадуро. Для нападения использовались беспилотники со взрывчаткой, ранения получили семеро военных, сам боливарианский лидер не пострадал. Мадуро обвинил в покушении Борхеса, а также президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Колумбийские власти отвергли эти обвинения.

По словам Мадуро, нападавшим предложили $50 млн и пребывание в США за организацию покушения. Позднее один из венесуэльских оппозиционеров Сальваторе Луккезе рассказал, что помог антиправительственному движению «Сопротивление» организовать атаку на Мадуро. Венесуэльский лидер 8 августа потребовал экстрадировать ответственных за покушение на него из США, в том числе — финансиста Османа Алексиса Дельгадо Табоски.