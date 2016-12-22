Мадуро потребовал экстрадировать из США виновных в покушении на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал экстрадиции из США ответственных за покушение на него с помощью дронов со взрывчаткой, передает VTV.
По словам Мадуро, он дал поручение соответствующим органам рассказать властям США о доказательствах, свидетельствующих о том, что виновные за покушение на него скрываются на территории Соединенных Штатов.
«Я хочу, чтобы с использованием соглашений об экстрадиции, мы потребовали выдачи всех ответственных за финансирование и осуществление этого террористического акта», - сказал президент Венесуэлы. Мадуро подчеркнул, что рассчитывает на «добросовестность» президента США Дональда Трампа и верит, что тот не допустит сокрытия виновных.По его словам, они живут в штатах Флорида и Колумбия, один из них - финансит Осман Алексис Дельгадо Табоски.
Покушение на Мадуро произошло в столице Венесуэлы Каракасе 4 августа. В результате атаки дронов, начиненных взрывчаткой, семь военных получили ранения, сам глава государства при этом не пострадал.
Позже он заявил, что к инциденту причастен президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и правые венесуэльские группировки. В Колумбии эти обвинения назвали «бессмысленными и необоснованными».
Как рассказал глава министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, покушение на Мадуро готовилось как минимум полгода. По данному делу задержали шестерых подозреваемых.