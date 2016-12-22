В Венесуэле арестовали шестерых подозреваемых в покушении на Мадуро

После покушения на президента Венесуэла Николаса Мадуро с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника задержаны шесть человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в местных властях.

Источник агентства добавил, что число задержанных может увеличиться.

Покушение на Мадуро произошло 5 августа в Каракасе во время парада в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. В нем были задействован беспилотник со взрывчаткой. Во время покушения пострадали семь военнослужащих венесуэльской армии. Мадуро обвинил в покушении президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Колумбийский МИД отверг обвинения. Отношения между Венесуэлой и Колумбией переживают кризис из-за борьбы венесуэльцев с вооруженными группировками, в поддержке которых они обвиняют власти соседней страны.



