Покушение на президента Венесуэлы готовили шесть месяцев

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовили по меньшей мере полгода. Об этом заявил «РИА Новости» министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

По его словам, служба безопасности главы государства смогла не только предотвратить покушение, но и задержать нескольких исполнителей.

«Сейчас они [исполнители] рассказывают о всех деталях этой операции, которая готовилась по меньшей мере шесть месяцев», — сообщил министр.

Ранее Родригес сообщил, что в атаке на президента задействовали беспилотные аппараты со взрывчаткой. В результате взрывов ранения получили семь военных, которые участвовали в церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.

На кадрах телевизионной трансляции было видно, как во время рассказа Мадуро об экономике Венесуэлы все резко подняли вверх головы, а военные в парадном строю бросились врассыпную. Далее трансляцию завершили.

Министр подтвердил, что главной целью покушения был глава Венесуэлы.

