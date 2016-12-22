Мадуро заявил о надежде на помощь Трампа в расследовании покушения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением к нации, в котором заявил об уверенности в том, что проживет еще много лет после попытки покушения, сообщает Reuters.
По словам Мадуро, несколько причастных к покушению уже задержаны. Он обвинил в его организации определенные силы в Колумбии и США и выразил надежду на то, что Дональд Трамп окажет помощь в расследовании попытки покушения и борьбе с террористическими организациями, которые планируют покушения на государственных деятелей других стран с территории США.
«Это была попытка убить меня. Сегодня они пытались убить меня», — заявил президент.
Мадуро также сказал, что все собранные свидетельства указывают на то, что заговор созрел в среде правых, которые работали совместно с властями Колумбии. При этом он прямо заявил, что президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос также несет ответственность за произошедшее.
Ранее министр информации Хорхе Родригес заявил, что в атаке не президента во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине создания Национальной боливарианской гвардии, участвовали несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой. Они были сбиты, президент и другие руководители страны не пострадали.
В то же время агентство Associated Press сообщило, что по словам источников в противопожарной службе Каракаса, покушения на Мадуро не было. По их словам, в одном из близлежащих домов произошел взрыв бытового газа.
Ответственность за покушение, сообщает AP, взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты». При этом агентство уточняет, что информация об этом появилась в Twitter и она нуждается в проверке.