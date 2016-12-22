Защита Марии Бутиной согласилась закрыть доступ к ее делу

Адвокаты россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в работе иностранным агентом и сговоре, согласились с требованием прокуратуры закрыть доступ к материалам ее дела, сообщил представляющий ее интересы юрист Роберт Дрисколл, передает «РИА Новости».

«Мы согласились на ордер об ограниченном доступе. Он будет представлен через день-другой и подписан судьей. Он распространяется на документы, предоставленные нам властями", — сказал он.

Адвокат отметил, что таким образом, с частью материалов можно будет ознакомиться только если их представят во время слушаний в суде.

Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля. Россиянку обвинили в работе в качестве агента России на территории США без соответствующей регистрации. Как сообщало агентство Reuters, ранее она была помощницей Александра Торшина, занимавшего пост сенатора. Оба они были членами организации «Право на оружие», выступающей за либерализацию законов о ношении оружия в России.

Сторона обвинения считает, что россиянка планировала наладить отношения с американскими политиками и продвигать через них интересы России. В российском МИД дело против нее назвали политическим. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в июле обратился к Госсекретарю США Майку Помпео с требованием освободить Бутину.

В сенате США заявили, что россиянка проводила встречи с Национальной стрелковой ассоциацией. По данным The Washington Post Бутина также контактировала с Джеффри Гордоном, членом предвыборной команды президента США Дональда Трампа, отвечавшим за вопросы нацбезопасности.