Лавров потребовал от Помпео освободить арестованную россиянку Бутину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой Госдепа назвал сфабрикованными обвинения в отношении Марии Бутиной

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Лавров в субботу поговорил по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео. Как сообщает департамент информации российского внешнеполитического ведомства, в ходе разговора обсуждалась и ситуация вокруг россиянки Марии Бутиной, задержанной в Соединенных Штатах.

Российский министр подчеркнул «неприемлемость действий американских властей, арестовавших Бутину на основании сфабрикованных обвинений». В этой связи Лавров заявил о необходимости скорейшего освобождения россиянки.

О реакции Помпео на слова министра не сообщается.

Бутина была задержана в Вашингтоне 16 июля, спустя два дня ее арестовали по обвинению в связи с российской разведкой. Американский Минюст полагает, что Бутина в 2015–2017 годах работала на высокопоставленного российского чиновника, который сейчас занял руководящий пост в Банке России. Власти США считают, что Бутина, находясь в стране по студенческой визе, налаживала связи с американскими чиновниками в интересах Кремля. Россиянка в 2016 году уехала на учебу в США.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл считает, что обвинения в отношении россиянки очень шаткие. «Дело не имеет никакого смысла. Она не делала ничего, чем занимался бы шпион», — указал американский юрист.

Дрисколл также рассказал, что дело Бутиной не связано с расследованием вмешательства России в выборы в США, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. «Нет, и я говорил с юристами спецпрокурора Мюллера на этот счет», — рассказал Дрисколл. «Они не имели ничего общего ни с обыском, ни с арестом. Им известно о данном деле, но этим все и ограничивается, они не были никоим образом к нему причастны», — уточнил Дрисколл.