В сенате призвали проверить Kalashnikov на связи с Россией из-за Бутиной

Сенатор из Орегона просит проверить деятельность двух американских компаний в связи с задержанием Марии Бутиной

Рон Уайден (Фото: Patrick Sweeney / Reuters)

Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден направил в Минфин США просьбу проверить, связаны ли компании Kalashnikov USA и TulAmmo USA с людьми или организациями, находящимися под санкциями США, передает ABC News.

По мнению сенатора, у этих двух компаний могут остаться связи с российским оборонно-промышленным комплексом, предприятия которого попали под санкции. Политик обращает внимание на арест в США Марии Бутиной, которая до переезда работала помощницей зампредседателя ЦБ Александра Торшина. Торшин, указывает сенатор, связан «через свою позицию в ЦБ» с «Калашниковым» и с Тульским патронным заводом. Бутина же проводила встречи с представителями Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), напоминает Уайден.

По данным телеканала, сенатор направил свое обращение в подотчетное Минфину Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Бутину, которую задержали в Вашингтоне 15 июля, обвинили в работе в качестве агента влияния России без соответствующей регистрации в США. До того как переехать в Америку, писало Reuters, она работала помощницей Торшина, когда тот был членом Совета Федерации. Бутина и Торшин — члены общественной организации «Право на оружие», которая выступает за либерализацию законодательства в области ношения оружия в России.

«Калашников» и Тульский патронный завод находятся под санкциями США и Евросоюза соответственно. В конце марта Bloomberg писал, что прокуроры в США начали расследователь деятельность Kalashnikov USA из-за направленных ею заявок на налоговые льготы. Владеющая Kalashnikov USA компания RWC Group заявила, что с 2014 года не имеет отношений к российскому концерну «Калашников».

TulAmmo USA — частная компания со штаб-квартирой в Техасе, которая занимается продажей в США продукции Тульского патронного завода.