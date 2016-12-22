Власти утвердили «дорожную карту» достройки домов Urban Group

Правительство России утвердило «дорожную карту» завершения строительства объектов девелоперской группы Urban Group. Документ опубликован на сайте Фонда защиты граждан — участников долевого строительства.

«Все дома и объекты инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, в зависимости от текущей стадии их строительной готовности», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Также будет завершено строительство школ, детских садов и других объектов инфраструктуры.

Согласно документу, из бюджета Московской области будут предоставлены субсидии в размере 3 млрд руб. Такую же сумму правительство России выделит из Резервного фонда.

Отмечается, что в феврале 2019 года начнется передача имущества и обязательств новому застройщику, который завершит строительство.



О том, что государство профинансирует завершение строительства объектов Urban Group, стало известно в начале июня. Глава Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Александр Плутник заявил, что первые дома будут достраивать в рамках конкурсного производства, а в дальнейшем возможно возведение комплексов с привлечением других застройщиков. Он отмечал, что для возобновления строительства в 2018 году будет выделено около 8 млрд руб.

Трудности у Urban Group начались весной. В мае группа компаний сообщила о формировании «антикризисной команды», а 30 мая объявила о приостановке продажи жилья. Фонд защиты прав дольщиков начал аудит компании, по его результатам в начале июля входящие в Urban Group пять компаний были признаны Арбитражным судом Москвы банкротами.

В середине июля стало известно об уголовном деле против руководства группы компаний. 2 августа суд арестовал экс-гендиректора Urban Group и «Ивастроя» Андрея Пучкова по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.

Urban Group — застройщик Новой Москвы и Подмосковья и восьмой по объемам девелопер России. (880,3 тыс. кв. м). Группа компаний возводила в том числе жилой комплекс «Лайково».

Фонд защиты прав дольщиков был создан в октябре 2017 года. Застройщики отчисляют в фонд 1% от стоимости квартир в проектах. Предполагается, что эти средства будут использоваться для достройки проблемных домов.