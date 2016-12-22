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Суд арестовал бывшего гендиректора Urban Group
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Суд арестовал бывшего гендиректора Urban Group
Бизнес, 03:04
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Суд арестовал бывшего гендиректора Urban Group
Бывший гендиректор Urban Group и «Ивастроя» Андрей Пучков арестован судом, ему вменяют злоупотребления полномочиями, повлекшие тяжкие последствия. СМИ связывали дело против Пучкова с недостроенным ЖК «Лайково»
Андрей Пучков (Фото: Urban Group)

Савеловский суд Москвы арестовал топ-менеджера Urban Group Андрея Пучкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда. Пучков был гендиректором Urban Group, а также входившей в нее компании «Ивастрой».

По данным ТАСС, Пучков заключен под стражу по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы. В базе суда есть карточка дела в отношении Пучкова А.В. — такие же инициалы у бывшего гендиректора Urban Group. По данным СПАРК, Пучков покинул пост гендиректора «Ивастроя» и Urban Group в апреле 2018 года.

Против руководства «Ивастроя» было возбуждено уголовное дело именно по ч. 2 ст. 201 УК РФ, сообщала ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание называло Пучкова одним из фигурантов дела. В офисах «Ивастроя» и Urban Group уже проводились обыски по этому делу.

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По версии следствия, подозреваемые превысили полномочия при сборе средств на строительство жилого комплекса «Лайково», который не был достроен. Газета при этом писала, что причиной возбуждения дела помимо заявлений дольщиков могла стать жалоба основного владельца Urban Group Александра Долгина. По данным базы СПАРК, Пучков остается миноритарным акционером застройщика с долей 5%.

В июне Фонд защиты участников долевого строительства подал иск о банкротстве всех пяти компаний. входящих в Urban Group, а июле арбитражный суд его удовлетворил. Сам Долгин связывал проблемы группы именно с «Лайково».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Urban Group
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