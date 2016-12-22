Арбитраж признал все входящие в Urban Group компании банкротами

С иском о банкротстве пяти строительных компаний, входящих в Urban Group, обращался Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. С привлечением его средств решено достраивать дома, начатые девелопером

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Арбитражный суд Московской области 9 июля признал все пять структур, которые входят в Urban Group, банкротами, сообщает «РИА Новости». Речь идет о компаниях «Экоквартал», «Ваш город», «Континент проект», «Хайгейт» и «Ивастрой», которые ведут строительство жилых домов в Подмосковье.

Иск о банкротстве всех подразделений Urban Group месяц назад подал Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. В заявлении фонда отмечалось, что проведенные проверки показали наличие у этих структур признаков неплатежеспособности, а также недостаточности имущества. Фонд добивался банкротства для того, чтобы в течение двух-трех месяцев профинансировать дальнейшее строительство объектов.

В рамках этого же иска о банкротстве фонд подал заявление о принятии обеспечительных мер против компаний в виде запрета «осуществлять любые расходные операции по всем открытым счетам в банковских (кредитных) учреждениях и организациях», за исключением выплаты зарплат (кроме премий и бонусов), уплаты налогов и оплаты услуг по содержанию объектов строительства. Однако суд отказал в принятии данных мер. В фонде тогда заявили, что обратятся с повторных ходатайством.

В апреле застройщик столкнулся с проблемами: сначала Росреестр приостановил регистрацию договоров долевого участия (ДДУ), заключаемых «дочками» группы, затем банки прекратили сотрудничество с Urban Group, отказываясь оформлять потенциальным покупателям ипотеку на приобретение квартир застройщика. Сама компания в конце мая объявила, что приостанавливает продажу недвижимости. Вскоре в Минстрое заявили, что берут ситуацию с Urban Group под свой контроль. В ведомстве заверили, что дома будут достроены при поддержке Фонда дольщиков и правительства Подмосковья.

Фонд защиты дольщиков был создан осенью 2017 года. Его учредителем выступает правительство России, а возглавляет фонд Александр Плутник — гендиректор АО «Дом.РФ» (бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию). Застройщики отчисляют в фонд 1% от стоимости квартир в проектах. Предполагается, что эти средства будут использоваться для достройки проблемных домов.