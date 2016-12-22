«Дом.РФ» рефинансирует ипотечные кредиты дольщикам Urban Group

Помощь дольщикам обанкротившейся Urban Group окажет «Дом.РФ», бывшее АИЖК. По словам гендиректора «Дом.РФ» Александра Плутника, дольщики смогут рефинансировать ипотечные кредиты, а их дома будут достроены в течение нескольких лет

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Дольщики разорившейся компании-девелопера Urban Group смогут рефинансировать свои ипотечные кредиты с помощью АО «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК). Об этом рассказал генеральный директор «Дом.РФ» и глава Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Александр Плутник, передает корреспондент РБК.

«Дорожную карту» по достройке домов банкротящегося застройщика Плутник представил на встрече с дольщиками Urban Group. По его словам, первые дома планируется достроить в этом году, а на завершение всех проектов Urban Group потребуется 2–3 года. Согласно «дорожной карте» по завершению строительства, последние дома планируется ввести в эксплуатацию в мае 2021 года. Определены шесть домов в высокой степени готовности и максимально обеспеченные инфраструктурой, строительство которых возобновят в октябре этого года, четыре из них достроят до нового года.

Первые дома будут достраиваться в рамках конкурсной процедуры. Плутник уточнил, что в будущем рассматривается вариант достройки жилых комплексов с привлечением застройщиков. «Такой вариант тоже существует, но он может реализовываться чуть позже, с учетом принятия уже всех процессуальных решений», — говорит он.

Для возобновления строительства по 3 млрд руб. выделят правительство Московской области и федеральный бюджет (деньги будут выделены из резервного фонда), уточнил Плутник.

«Из резервного фонда выделят 3 млрд руб. в этом году, а дальше есть разбивка по годам, мы ее чуть позже уточним», — говорит глава «Дом.РФ». Кроме того, на достройку объектов Urban Group пойдут все деньги, собранные в Фонде защиты граждан — участников долевого строительства; по данным на июль, его объем составлял 1,6 млрд руб.

На время достройки домов «Дом.РФ» планирует рефинансировать ипотеку на ставку до 9,5%. «Об этом попросили сегодня люди, сказали, что многие из них брали ипотечные кредиты несколько лет назад и те, кто брали несколько лет назад, ставка была 12%, и мы сейчас договорились, что мы откроем специальную программу по рефинансированию ипотечных кредитов, чтобы ежемесячные платежи были поменьше», — говорит Плутник.

Согласно данным, представленным «Дом.РФ», у Urban Group осталось более 19,4 тыс. нереализованных договоров долевого строительства. Сейчас на рассмотрении находятся документы 1,6 тыс. дольщиков.

В прошлом году после смены собственника в Urban Group был проведен аудит, который выявил грубые нарушения в ее работе. 9 июня Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подал иск о банкротстве всех пяти компаний, входящих в Urban Group: «Экоквартал», «Ваш город», «Континент проект», «Хайгейт» и «Ивастрой». Владелец и гендиректор компании Александр Долгин связал возникшие проблемы с проектом «Лайково» — застройку 116 га около одноименного поселка с общей площадью квартир более 870 тыс. кв. м. «Компания переоценила свои силы в санации СУ-155 и в проекте «Лайково», приняв на себя финансовые обязательства и выполнив их примерно на 4 млрд руб. Это ее и подкосило. То есть в этих сложных условиях менеджмент не справился с управлением», — рассказывал Долгин. По его словам, в проект было вложено 10 млрд руб., в то время как собрано лишь 6 млрд руб.