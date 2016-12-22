Долой долгострой: как изменится регулирование проблем дольщиков

В России изменились критерии включения объектов недвижимости в реестр проблемных. Инициатива Минстроя позволит хотя бы объективно оценить число пострадавших граждан

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С 23 февраля у чиновников будет больше оснований для включения объекта недвижимости в реестр проблемных. Это следует из приказа «О внесении изменений в критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан…», который Минстрой утвердил в конце января 2018 года.

Что меняется для обманутых дольщиков

Приказ содержит четыре важных изменения, позволяющих признать человека обманутым дольщиком. Во-первых, теперь граждане смогут претендовать на включение их жилья в так называемый реестр проблемных объектов, если застройщик на полгода затягивает выдачу ключей от квартир. Раньше нужно было ждать не менее девяти месяцев. Во-вторых, сам объект теперь можно признать проблемным сразу после того, как в отношении застройщика началась процедура банкротства. До сих пор для этого было необходимо ждать окончания процедуры, которая может длиться до нескольких лет.

Третье и четвертое нововведения устраняют формальные препятствия для признания строящегося объекта проблемным. Он сможет быть включен в соответствующий перечень, даже если застройщик отошел от первоначально утвержденного проекта. Кроме того, если банкротится страховщик застройщика, его объекты теперь тоже признаются проблемными.

Признание объекта проблемным позволяет дольщикам рассчитывать на разрешение их ситуации: после включения строящегося объекта в реестр региональные власти обязаны утвердить его «дорожные карты» и ежеквартально предоставлять отчет в Минстрой о ходе урегулирования проблемы.

Сколько дольщиков уже пострадали

Всего в России на февраль 2018 года насчитывается почти 40 тыс. обманутых дольщиков, инвестировавших в 836 проблемных объектов в 69 регионах страны, следует из материалов на сайте Минстроя. Но руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков в Госдуме Александр Сидякин в ноябре 2017 года заявил, что от недобросовестных застройщиков пострадали около 130 тыс. человек, то есть в три с лишним раза больше, чем говорит официальная статистика.

В Минстрое не смогли оценить, как сильно после нововведений изменится официальное число обманутых дольщиков. «Процедура добавления в реестр зависит от желания самого дольщика, — пояснил представитель министерства. — Такие сведения мы сможем получить после вступления в силу новой версии приказа».

Все эти новшества разумны и внушают некоторую надежду, отмечает член инициативной группы дольщиков ЖК «Царицыно», крупнейшего проблемного объекта Москвы, Елена Годлевская. По ее мнению, более достоверная информация о числе пострадавших может повлиять на принятие важных решений. Закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» стал причиной многих проблем, потому что позиционировался как панацея от всех неприятностей, но из-за недоработок оставил лазейки для недобросовестных застройщиков, констатирует Годлевская.

ЖК «Царицыно» (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Как регулируется долевое строительство сейчас

Если дом еще не сдан в эксплуатацию, с покупателем будет заключен договор долевого участия (ДДУ). В нем прописаны площадь приобретаемой квартиры, этаж, на котором она расположена, количество жилых и нежилых квадратных метров, а также срок передачи ключей.

Закон № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...» предусматривает, что интересы дольщика могут быть защищены несколькими способами. В частности, застройщик в обязательном порядке страхует все договоры долевого участия. Причиной для страховой выплаты является, например, признание застройщика банкротом и введение в отношении него конкурсного производства. Однако фактически механизм страхования не работает: дела о банкротстве могут длиться годами, а покупатели так и остаются без квартир. Застройщик может также открыть эскроу-счет, но им практически никто не пользуется, поскольку это предусматривает получение средств от дольщиков только после ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир покупателям. Наконец, обеспечить дополнительный контроль над проектом позволяет банковское поручительство застройщика: банк открывает ему кредитную линию на проект, но выдает финансирование траншами согласно плану реализации и следит за процессом. Однако не все застройщики привлекают банковское финансирование на весь срок строительства.

Что меняется в законах о долевом строительстве

Законодательство о долевом строительстве менялось на протяжении всего времени существования. Более того, изменения всегда были в сторону ужесточения требований для застройщиков. Самыми серьезными из них стали введенные законом № 218 «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков...» от 29 июля 2017 года.

Закон позволил воплотить в жизнь инициативу Минстроя — создать Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (компенсационный фонд). С октября 2017 года все застройщики перечисляют в него 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия (ДДУ). Это правило действует только в отношении объектов, владельцы которых получили разрешение на строительство после 27 октября 2017 года. Сейчас в фонд, по информации его представителя, уже поступило 180 млн руб.

Фонд не финансирует деятельность каждого застройщика и не выделяет средства на все существующие проблемные стройки, обращает внимание гендиректор Tekta Group Роман Сычев, он призван ликвидировать конкретные долгострои и помогать конкретным дольщикам, появившимся уже после октября 2017 года. Для такого способа борьбы с проблемой обманутых дольщиков сумма вполне приемлемая, считает Сычев​.

Новые вызовы для застройщика Вместе с созданием компенсационного фонда законодатели резко ужесточили требования к самим застройщикам. С 1 июля 2018 года будет невозможно осуществлять проекты комплексного освоения территории, поскольку закон предусматривает, что одно юрлицо может строить только один объект. Это означает, что если сейчас застройщик распределяет все привлеченные для строительства средства на весь проект (непосредственно дома и, например, объекты социальной инфраструктуры), то после изменения он может тратить эти деньги только на жилые дома, остальные объекты могут финансироваться лишь самостоятельно. «Наличие только одного разрешения на строительство влечет невозможность возведения школ, детских садов, инженерных сетей», — обращает внимание вице-президент по правовым вопросам группы «Инград» Федор Сапронов. Застройщику, который намерен получить разрешение на строительство после 1 июля 2018 года, также надо будет иметь на своем счету не менее 10% от стоимости строительства объекта. Ограничиваются и административно-управленческие расходы — не более 10% от стоимости проекта. Это может затруднить деятельность застройщика, считает гендиректор Level Group Кирилл Игнахин. «Сегодня только затраты на рекламу и маркетинг, которые относятся к такому виду расходов, могут превышать 10%, — указывает девелопер. — Недешево обходятся содержание офисов продаж, оплата труда сотрудников и т.п. Данное требование, на мой взгляд, следует скорректировать и сделать более гибким».

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Как будет дальше меняться законодательство о долевом строительстве

Госдума 24 января 2018 года приняла в первом чтении очередные изменения в законы, регулирующие процесс долевого строительства. Авторы документа, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, намерены наделить правительство правом устанавливать требования к проведению госконтроля долевого строительства.

Законопроект предлагает создать единую информационную систему жилищного строительства. Сведения обо всех застройщиках и проектах будут упорядочены и собраны в одном месте. В законе о компенсационном фонде появятся статьи, позволяющие этому фонду контролировать финансовое и экономическое состояние застройщика, работающего по схеме ДДУ. В частности, предлагается наделить фонд правом приостанавливать регистрацию договоров долевого участия, то есть фактически блокировать деятельность застройщика. Правда, пока не определено, какие критерии состояния компаний будет отслеживать фонд.

Согласно новому закону владельцы и топ-менеджмент компании-застройщика будут нести солидарную ответственность своим личным имуществом по долгам их фирмы перед дольщиками. Документ также предъявляет более жесткие требования к публикации информации об учредителях компании-застройщика. Сейчас застройщик обязан раскрывать лишь информацию о собственных учредителях. В новой редакции закона он будет обязан публиковать на своем сайте полную цепочку владения, вплоть до конечных бенефициаров, которые прямо или косвенно владеют застройщиком на 5% и более.

Застройщик получит право менять уполномоченный банк для открытия эскроу-счета. По замыслу авторов законопроекта, все ограничения по счету застройщика снимаются в момент ввода дома в эксплуатацию и регистрации права собственности хотя бы на одну квартиру. Получение девелопером права смены уполномоченного банка, безусловно, является плюсом для застройщиков, уверен вице-президент по правовым проблемам группы «Инград» Федор Сапронов. «Однако возникает вопрос, как это будет происходить на практике: законодатель устанавливает лимит расходов на рекламу в размере 10% от стоимости проекта; допустим, застройщик эти 10% выбрал, а затем решил сменить уполномоченный банк — непонятно, как будет осуществляться взаимодействие между старым и новым банком в данной части, — рассуждает эксперт. — В совокупности с требованием о том, что генподрядчик и техзаказчик также должны иметь счет в одном банке с застройщиком, очевидно, что сменить уполномоченный банк будет не так просто».