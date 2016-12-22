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Пхеньян призвал США снять санкции против Северной Кореи
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Пхеньян призвал США снять санкции против Северной Кореи
Политика, 09:57
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Пхеньян призвал США снять санкции против Северной Кореи

В Пхеньяне призвали США снять санкции в ответ на «добрые намерения», которые продемонстрировала КНДР, закончив ядерные испытания и передав останки американских военных, погибших в Корейской войне. Об этом говорится в сообщении газеты «Нодон синмун», которое приводит Центральное телеграфное агентство  Кореи (ЦТАК).

Как пишет издание, США действуют противоположно плану улучшения двусторонних отношений, несмотря на усилия Пхеньяна, включая демонтаж ядерного полигона. Отмечается, что, как заявляли в Госдепартаменте, Соединенные Штаты не планируют снимать санкции до полной денуклеаризации, а также усиливают их, чтобы увеличить свой вес на переговорах. Газета подчеркивает, что санкции не могут положительно влиять на дружбу между двумя странами.

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В конце июля американские спецслужбы узнали, что КНДР разрабатывает по меньшей мере две межконтинентальные ракеты в исследовательском центре Санумдонг неподалеку от Пхеньяна. В Госдепе заявили, что в Вашингтоне рассчитывают, что Пхеньян будет придерживаться договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне в Сингапуре. Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея далека от выполнения обязательств по денуклеаризации.

В КНДР заявили, что для проведения денуклеаризации полуострова США должны решить проблему накопления Японией плутония. Согласно докладу Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на сегодняшний день у Токио имеются запасы 47 т плутония, из которого можно сделать 7800 ядерных бомб.

Теги: КНДР , Санкции , двусторонние отношения
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