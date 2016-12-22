КНДР и Южная Корея согласовали списки для встречи разделенных семей

Власти КНДР и Южной Кореи согласовали окончательные списки граждан двух стран, которые примут участие во встрече разделенных семей, намеченной на 20-26 августа. Об этом сообщает «Ренхап».

Согласно спискам, на встречу прибудет 93 человека из Южной Кореи и 88 человек из Северной Кореи. По данным «Ренхап» воссоединение семей пройдет в два этапа. Сначала, с 20 по 22 августа жители Южной Кореи посетят своих северокорейских близких, а с 24 по 26 августа жители КНДР посетят южнокорейских родственников.

Как сообщает издание, большинство участников находятся в возрасте от 80 лет и старше.

27 апреля в ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пханмунджоме были достигнуты договоренности о работе над организации встречи разделенных во время Корейской войны (1950-1953 гг) семей.