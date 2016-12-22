В КНДР связали денуклеаризацию с решением плутониевой проблемы Японии

Для проведения денуклеаризации Корейского полуострова США должны решить проблему накопления Японией плутония. Об этом указывается в докладе комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Комитет раскритиковал соглашение Вашингтона и Токио от 1956 года, согласно которому Япония получила право на переработку отработавшего ядерного топлива, обогащение урана и производство плутония. В КНДР отметили, что в Японии в 1980 году построили реактор «Монджу» для получения плутония. В 1988 году США и Япония продлили соглашение, а также договорились об экспорте ядерного топлива в другие страны. В комитете подчеркнули, что на сегодняшний день у Токио имеются запасы в 47 т плутония, из которого можно сделать 7800 ядерных бомб.
В Сингапуре 12 июня состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По результатам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Корейского полуострова при условии, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности КНДР. В начале августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея пока далека от выполнения достигнутых на июньском саммите соглашений.