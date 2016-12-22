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Госсекретарь США заявил о медленном темпе денуклеаризации КНДР
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Госсекретарь США заявил о медленном темпе денуклеаризации КНДР
Политика, 17:28
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Госсекретарь США заявил о медленном темпе денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея еще далека от выполнения обязательств по денуклеаризации. Об этом сообщает Associated Press. Он отметил, что КНДР по-прежнему нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

«Мы видим, что потребуется еще время для достижения тех результатов, которых мы ждем», — сказал Помпео.

Накануне президент США Дональд Трамп получил второе письмо от главы КНДР Ким Чен Ына, последовавшее за обсуждением денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с северокорейским лидером, после июньского саммита в Сингапуре.

В конце июля спецслужбы США выяснили, что КНДР разрабатывает как минимум две межконтинентальные ракеты в исследовательском центре Санумдонг около Пхеньяна. В связи с этим в Госдепе заявили, что надеются на соблюдение Северной Кореей договоренностей о денуклеаризации. КНДР выразила сожаление, что США выступили с «односторонними и грабительскими» требованиями по денуклеаризации.

Теги: КНДР , Майк Помпео
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