Госдеп прокомментировал данные о разработке КНДР межконтинентальных ракет

В США ожидают, что Северная Корея будет придерживаться договоренностей о денуклеризации, которые были достигнуты во время встречи в июне американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ынв в Сеуле. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Reuters. Так, в ведомстве прокомментировали публикацию The Washington Post о разработке в Северной Корее межконтинентальных ракет.

В Госдепе допустили, что государственный секретарь Майк Помпео сможет встретиться там с представителями КНДР во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре, который пройдет на этой неделе. «Мы будем на тех же самых встречах, что и чиновники из Северной Кореи. Я, конечно, не могу исключить никакого контакта, но у нас нет встреч по расписанию», — сказала Нойерт.



Неназванный представитель Госдепа, который располагает информацией о визите Помпео в Сингапур, Малайзию и в Индонезию на этой неделе, рассказал, что во время саммита государственный секретарь будет настаивать на сохранении санкций в отношении Северной Кореи. По словам собеседника агентства, в Вашингтоне есть опасения, что нефть продается в КНДР в обход санкций ООН. Неназванный представитель Госдепа отметил, что Северная Корея будет присутствовать на саммите в субботу, 4 августа, который Помпео посетит.

Во вторник, 31 июля, газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что спецслужбы США располагают данными, согласно которым в КНДР работают над производством по меньшей мере двух межконтинентальных ракет. Исследования, по их словам, проводятся в центре Санумдонг под Пхеньяном. На снимках, рассказали источники издания, видны зачехленные тягачи, на которых ранее перевозили заряды, но самих ракет они не видели.