Разведка США узнала о производстве в КНДР новых межконтинентальных ракет

КНДР продолжает работу над созданием межконтинентальных баллистических ракет, несмотря на достигнутые с США договоренности. Такие данные получили американские разведслужбы

Фото: KCNA / Reuters

Спецслужбы США получили данные о том, что КНДР работает над производством как минимум двух межконтинентальных ракет в исследовательском центре Санумдонг под Пхеньяном. Источники газеты The Washington Post в разведывательных ведомствах, сообщили, что именно такие данные были получены благодаря снимкам со спутника, которые были сделаны в последние несколько недель.

Сами ракеты специалисты не видели, однако на снимках были замечены зачехленные тягачи, на которых ранее перевозили именно такие снаряды.

Издание указывает, что данные спецслужб поступили на фоне продолжающихся переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном о разоружении после встречи Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На прошлой неделе государственный секретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в Сенате признал, что, по его данным, КНДР не остановила работы над созданием ядерного оружия, перенеся его в засекреченный объект Кангсон. При этом глава внешнеполитического ведомства не стал отвечать на вопрос, создает ли Северная Корея новые средства доставки.

После встречи Ким Чен Ына с Трампом Пхеньян всячески демонстрировал стремление к разоружению, снеся в том числе полигон, где проводились испытания ядерного оружия. Демонтировали оборудование и на полигоне Сохе, откуда производились запуски ракет со спутниками. Однако предприятие Санумдонг, где была создана ракета Hwasong-15, способная достичь территории США, работы не замораживало.