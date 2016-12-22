Трамп оставил за Ираном решение о проведении встречи с Роухани

Решение о том, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Роухани, полностью зависит от Тегерана. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
«Экономика Ирана ухудшается очень быстро день ото дня. Встретимся мы или не встретимся — остается на их усмотрении», — написал Трамп.
В конце июля президент США также заявлял, что готов провести саммит с Роухани, если Иран заинтересован в такой встрече. Трамп подчеркивал, что может провести переговоры «в любое время».
В ответ советник президента Ирана Хамид Абуталеби назвал условия для саммита с американским лидером: «уважение к Ирану, сокращение враждебной риторики и возвращение к ядерной сделке».
Ни один президент США не проводил переговоров с иранскими коллегами после разрыва дипотношений в 1979 году. Только в 2013 году бывший американский лидер Барака Обама провел телефонный разговор с Роухани. После того, как президентское кресло занял Дональд Трамп, отношения Тегерана и Вашингтона обострились.
В начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций против республики с ноября. Власти Ирана в середине июля подали жалобу в Международный суд ООН на США из-за «незаконного повторного введения санкций в одностороннем порядке».