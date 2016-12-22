Трамп счел возможной встречу с Роухани без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с лидером Ирана Хасаном Роухани в том случае, если Тегеран заинтересован в таких переговорах, сказал он на пресс-конференции, передает телеканал Fox News.

«Я бы, безусловно, провел встречу с Ираном, если они хотят встретиться. Я не знаю, готовы ли они уже», — заявил Трамп в ответ на вопрос о возможности переговоров с Роухани.

Президент США добавил, что не стал бы устанавливать предварительных условий для такой встречи. Он подчеркнул, что готов к переговорам «в любое время».

Отношения между Ираном и США обострились в мае, когда Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном. В результате Соединенные Штаты осенью вновь введут в отношении Ирана санкции, действовавшие до заключения «ядерной сделки».

В Госдепе США позже заявили, что цель таких действий — оказать давление на Иран, «сократив до нуля его доходы от продаж сырой нефти». В ответ в Тегеране пригрозили заблокировать все поставки топлива, идущие через Персидский залив.

23 июля Роухани сказал, что военный конфликт между США и Ираном станет «матерью всех войн». После этого Трамп предупредил Иран о последствиях «какие мало кто испытывал за всю историю». «Никогда больше не смейте угрожать США», — заявил он.