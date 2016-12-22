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Голодец рассказала об увеличении турпотока в Крым более чем на четверть
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Голодец рассказала об увеличении турпотока в Крым более чем на четверть
Общество, 02:53
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Голодец рассказала об увеличении турпотока в Крым более чем на четверть

Поток туристов в Крым с начала года вырос более чем на четверть. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, сообщает ТАСС.

«С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 млн туристов, за 7 месяцев мы видим приток туристический на крымскую землю на 26%», — сказала Голодец. Вице-премьер присутствовала на открытии фестиваля «Опера в Херсонесе» вместе с президентом Владимиром Путиным, полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

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Перед зрителями выступили артисты балеты, показав партии из постановок «Дон Кихот», «Корсар», «Жизель» и «Лебединое озеро». Глава государства поблагодарил выступающих, после окончания балета он отправился во Владимирский собор Херсонеса.

На фестивале, который пройдет с 10 по 12 августа, будут продемонстрированы оперные постановки «Евгений Онегин» Петра Чайковского, «Дидона и Эней» Генри Перселла. В числе солистов — Ольга Толкмит («Геликон-опера»), Сергей Радченко (Большой театр), Оксана Шилова (Мариинский театр). Также в фестивале примет участие Симфонический оркестр Крымской государственной филармонии.

Теги: Ольга Голодец , Крым , турпоток
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