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Ротенберг ответил на санкции против строящих Крымский мост компаний
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Ротенберг ответил на санкции против строящих Крымский мост компаний
Война санкций, 14:26
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Ротенберг ответил на санкции против строящих Крымский мост компаний
Владелец компаний, которые участвуют в возведении Крымского моста, бизнесмен Аркадий Ротенберг прокомментировал новые санкции ЕС. Он заявил, что «если кому-то не нравится» строительство моста, «это не наши проблемы»
Аркадий Ротенберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что гордится работой его компаний над строительством Крымского моста, которая стала причиной для новых санкций ЕС.

«Наша задача построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — привел слова Ротенберга его представитель в официальном Telegram-канале.

Ранее Совет Евросоюза объявил о введении санкций против шести компаний из России, задействованных в возведении Крымского моста. ​«В рамках политики непризнания ЕС незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского (Крымского. — РБК) моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорилось в документе.

Под санкции попали ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые ранее уже были включены в санкционный список США и ЕС. В этот список были также внесены АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» (разработчик проекта моста), АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД». Ротенбергу принадлежат «Мостотрест», «Стройгазмонтаж» и ее дочерняя компания «Стройгазмонтаж — Мост».

ЕС ввел санкции против шести компаний за строительство Крымского моста
Политика

В Евросовете напомнили, что ранее бизнесмен уже был внесен в санкционный список как «лицо, подрывающее суверенитет Украины».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции направлены против жителей полуострова. «Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — сказала она.

В свою очередь, министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины предложило правительству страны ввести санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц, связанных со строительством Крымского моста.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта для движения легковых машин 16 мая, в церемонии участвовал президент Владимир Путин. Для грузовиков мост планируют открыть осенью, а строительство железнодорожной части планируют завершить к концу 2019 года.

16 июля инфоцентр проекта сообщил, что с момента открытия движения по Крымскому мосту в обе стороны проехало ​более 1,027 млн транспортных средств.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Крымский мост , Аркадий Ротенберг , Санкции
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