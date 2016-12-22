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В Крыму рассказали о степени готовности трассы «Таврида»
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В Крыму рассказали о степени готовности трассы «Таврида»
Общество, 10:39
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В Крыму рассказали о степени готовности трассы «Таврида»

Готовность первой очереди трассы «Таврида» составляет 65%, заявил глава Госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов. Об этом сообщает «Крыминформ».

Речь идет о двухполосной дороге от Керчи до Симферополя. По словам Карпова, заасфальтированы 100 из 190 км обеих полос дороги. Также в рамках первой очереди нужно возвести 86 искусственных сооружений и 10 транспортных развязок. Глава Госкомитета подчеркнул, что работы идут в соответствии с графиком.

Общая готовность будущей 250-километровой четырехполосной трассы составляет 35%.

В июле сообщалось, что строительство трассы было приостановлено из-за обнаружения на маршруте работ карстовой пещеры глубиной 14 м, из-за которой дорожное полотно могло провалиться.​ Обследованием пещеры занялись спелеологи и палеонтологи, они нашли там фрагменты останков древних животных возрастом 75–100 тыс. лет.

Трасса «Таврида» — четырехполосная модернизированная автодорога Симферополь — Керчь, которую продлят до Севастополя. К концу 2018 года планируется открыть движение по двум полосам на участке Керчь — Симферополь. Полностью трассу должны ввести в декабре 2020 года. Общая стоимость работ оценивается в 166 млрд руб.

Теги: «Таврида» , Крым
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