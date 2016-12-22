Reuters узнал об уходе из Крыма последнего из отелей западной сети

Причиной, по данным собеседников агентства, стали санкции, которые Запад ввел после присоединения полуострова к России

«Best Western Севастополь» (Фото: nochi.com)

Американская Best Western Hotels & Resorts покинула полуостров, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных сотрудников отеля. Речь идет о гостинице, которая ранее носила название «Best Western Севастополь».

Со ссылкой на своих собеседников агентство сообщает, что отель продолжает работать, но под другим названием — гостиница «Севастополь Hotel & Spa​». «Теперь мы называемся просто гостиница «Севастополь». Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу», — приводит Reuters слова одного из них. Другой сотрудник отеля добавил, что контракт с Best Western был расторгнут из-за санкций — действие договора о франшизе прекратилось в октябре 2017 года.

Гендиректор отеля отказался от комментариев, отмечает агентство. Так же поступила и Best Western, штаб-квартира которой находится в Фениксе, штат Аризона. Там посоветовали обратиться к владельцу здания или оператору гостиницы. Best Western не владеет и не управляет отелями, а имеет систему франчайзинга, в соответствии с которой владельцы или операторы за плату могут использовать бренд, получать маркетинговую и другую поддержку.

Со слов сотрудников неясно, договор о франшизе был расторгнут по инициативе Best Western или владельцев отеля. Также непонятно, какие именно санкции привели к окончанию сотрудничества.

РБК направил запрос в пресс-службу Best Western Hotels & Resorts. В отеле «Севастополь» не смогли оперативно прокомментировать РБК опубликованную Reuters информацию.

Как утверждает Reuters, Best Western Hotels & Resorts — последняя западная сеть отелей, остававшаяся в Крыму после введения санкций. До этого полуостров покинули такие бренды, как McDonald’s Corp и Radisson Hotels.

Санкции США и ЕС были введены весной 2014 года. Поводом послужило вхождение полуострова в состав России. Решение о присоединении было принято по итогам референдума в Крыму, на котором подавляющее большинство высказалось за вождение в состав России. Запад, а также Украина итоги референдума не признали, посчитав присоединение территории аннексией.