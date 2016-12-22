Путин посетил открытие оперного фестиваля в Херсонесе

Президент Владимир Путин прибыл на открытие фестиваля «Опера в Херсонесе». Об этом сообщает ТАСС.
На мероприятии также присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, полпред в Южном федеральном округа Владимир Устинов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, глава Крыма Сергей Аксенов и балерина Илзе Лиепа.
Глава государства посмотрел концерт, участники которого исполнили партии из балетных постановок «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». По окончании выступления Путин поблагодарил артистов балета. Затем российский лидер посетил Владимирский собор в Херсонесе.
В дни фестиваля 10, 11 и 12 августа зрители также увидят оперные постановки «Дидона и Эней» Генри Перселла, «Евгений Онегин» Петра Чайковского. В число артистов входят солистка театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит, солист Большого театра Сергей Радченко, солистка Мариинского театра Оксана Шилова. Кроме того, на фестивале выступят участники Симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.