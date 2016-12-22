В Крыму назвали «упорством сумасшедшего» санкции против строителей моста

Заместитель председателя Совета министров республики Крым Дмитрий Полонский в разговоре с РБК прокомментировал введение Советом Европейского союза санкций против шести компаний из России за строительство Крымского моста.

«Отдельные наши западные коллеги или партнеры в кавычках с упорством сумасшедшего пытаются санкциями якобы испортить жизнь российскому бизнесу. Как мы видим, в итоге бизнес нормально развивается. А сами западные страны, которые поддерживают введение подобных санкционных режимов, страдают от этого намного больше, чем наша страна и наши компании», — заявил Полонский.

По его словам, такое решение со стороны ЕС в очередной раз «не приведет к тому результату, на который там рассчитывают». Полонский считает, что компании, против которых ввели санкции, как работали, так и будут работать, «тем более что основной рынок для этих компаний — это территория России».

«Работы очень много, и эти компании успешно с этой работой справляются, чему свидетельством является построенная автомобильная часть Крымского моста и в скором времени ожидаем железнодорожную часть этого сооружения», — заключил он.

Власти ЕС ввели санкции за строительство Крымского моста против шести компаний из России 30 июля. Ограничения были введены против ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые ранее уже были включены в санкционный список США и ЕС. Также санкции распространятся на АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», разработчика проекта моста, АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД», которое является основным подрядчиком строительства трассы в Крым «Таврида», автомобильной дороги через Керченский мост и подъездных путей к нему.

Строительство Крымского моста началось в 2016 году, его протяженность — 19 км. Стоимость строительства составила более 228 млрд руб. Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года. Железнодорожная часть пока находится на этапе возведения, движение по ней будет запущено в 2019 году.