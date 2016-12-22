Глава МИД Турции по-русски выразил соболезнования из-за катастрофы Ми-8

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Красноярском крае, в результате которого погибли 18 человек. Об этом он написал на русском языке в своем аккаунте в Twitter.

«Я со скорбью узнал о крушении вертолета. Я выражаю слова соболезнования Российской Федерации, российскому народу и близким погибших», — написал глава турецкого МИДа.

Вертолет Ми-8 с 15 пассажирами и тремя членами экипажа, принадлежащий компании Utair, разбился в районе посадочной площадки Ванкор. По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), которое находится в ведении столичных следственных органов.

Разбившийся вертолет взлетал после другого вертолета, который перевозил груз на лебедке. В результате он задел груз своими лопастями.

Источник в оперативном штабе на месте крушения рассказал «Интерфаксу», что одной из причин крушения пассажирского вертолета может стать техническая неисправность. При этом он отметил, что неисправности, а также ненадлежащее состояние узлов и агрегатов вертолета считается основной версией причин крушения.

В то же время Следственный комитет изучает все версии падения Ми-8. Как сообщили в СКР, одной из причин рассматривается ошибка пилотирования. Свое расследование также начал Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

