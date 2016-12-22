СКР назвал ошибку пилотирования одной из версий крушения Ми-8

Следственный комитет изучает все версии крушения вертолета Ми-8 авиакомпании Utair в Красноярском крае, в том числе ошибку пилотирования. Об этом сообщается на сайте СК.

Как отмечается в сообщении, следователи также изучат, как готовили пилотов и как проходил процесс выдачи им полетных удостоверений. Кроме того, сотрудники СК изымут полетную документацию, возьмут на исследование образцы топлива, допросят персонал, который обслуживал вертолет, сотрудников Utair и очевидцев произошедшего.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе посадочной площадки Ванкор. На его борту находились 18 человек, а именно 15 вахтовиков и три члена экипажа. Как сообщили источники агентств «Интерфакс» ТАСС , они летели к одному из нефтяных месторождений.

Как отметили в СК, вертолет упал после того, как на высоте 100 метров зацепил лопастями винта груз еще одного Ми-8. В последнем никто не пострадал, но вертолет с вахтовиками упал.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Его расследованием будет заниматься главное следственное управление СК. На место инцидента вылетели криминалисты управления ведомства.